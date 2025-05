Lekcije onih koji su preživjeli katastrofu: Evo što što određuje tko će preživjeti

Novinarka Amanda Ripley u svojoj knjizi "The Unthinkable: Who Survives When Disaster Strikes — and Why" otkrila je da ljudi za vrijeme nekog hitnog slučaja i izvanredne situacije imaju drugu osobnost koju je nazvala "osobnost katastrofe".

Proučavanje ljudskog ponašanja u različitim katastrofama kroz povijest otkrilo je veliki spektar odgovora. Ponekad osobe, na primjer, počnu histerično vrištati, druge, pak, ušute, a neke se počnu smijati.

U hitnim situacijama, mozak prelazi u tzv. "mod preživljavanja". Racionalni dio mozga, tj. prefrontalni korteks, se privremeno stišava kako bi impulzivne i brze reakcije preuzele kontrolu. Zato kad smo u stresu ponekad radimo impulzivne stvari. U našoj listalici saznajte kako preživjeti katastrofu!