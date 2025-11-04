Tko je zgodni Slovenac koji je zaludio Hrvatice? Negativac iz Divljih pčela o kojem svi pričaju

Klemen Novak slovenski je glumac sa svjetskom karijerom. Diplomirao je glumu u New Yorku, a iza sebe ima niz uspješnih međunarodnih projekata na filmu i televiziji. U 'Divljim pčelama' utjelovio je Petra Vukasa. Novu epizodu 'Divljih pčela' ne propustite večeras od 20.15 sati na RTL-u.

Karizmatični Klemen Novak dugo je priželjkivao ulogu u Hrvatskoj. "Lijepo je snimiti nešto veliko i inspirativno. Veliki izazov je bio stvoriti Petrov lik", otkrio je Novak. Oduševljen je zbog sjajnih komentara koje pristižu nakon prve epizode 'Divljih pčela'. "Zahvalan sam zbog svakog komentara i reakcije. Na kraju nama glumcima je to kao svim umjetnicima, misija", otkriva Klemen.

U 'Divljim pčelama' utjelovio je Petra Vukasa, okrutnog i ambicioznog najstarijeg sina Ante Vukasa. Petar je nemilosrdan, bez emocija. "Ne bira sredstvo da bi došao do cilja. Jako je ambiciozan, no iznutra ima jako mračnu stranu. Nikad ne pokazuje nemoć i ništa mu ne vrijede ni vjera ni brak, sve je to figura u njegovom šahu", priča Klemen i otkriva da jedino što dijeli sa svojim likom jest želja da stvori nešto značajno u svom životu.

Patrijarhat, borba radnih, vrijednih žena protiv zla, vraćanje u pedesete godine dvadesetog stoljeća - 'Divlje pčele' oduševile su Klemena. "Nekad se osjećam da sam se rodio u pogrešno vrijeme. Ovo vrijeme prilično mi je poznato kroz knjige i pogledane filmove. Čim uđem u lik, u kostim, mijenja mi se ponašanje, držanje i korak. Ovo je veliko veselje i izazov, posebno po pitanju dijalekta", iskreno će Klemen koji je posvećeno radio na usvajanju naglasaka hrvatskog jezika.

Iako gradi međunarodnu karijeru, Klemen sa svojom obitelji trenutačno odmara u Sloveniji, koja je njihova baza. "Upravo izlaze serije na kojima sam radio – uz 'Divlje pčele', izlazi i serija 'Robin Hood' na jednoj streaming platformi, a u Sloveniji serija 'Takav je život' (Takšno je življenje). Sjedinjene Američke Države dugo su nam godina bile dom i dobro ih poznajemo, ali za sada nam je Slovenija, zajedno s ovim divnim dijelovima zemlje i gradovima u blizini", priča Klemen.

Boravio je diljem svijeta, a u New Yorku je diplomirao glumu. "Razmišljao sam na ovaj način: ako želim nešto naučiti, onda idem gdje je ta životna škola najintenzivnija. Gdje drugdje, nego u tom epicentru. I od prvog trena, kad sam izašao iz metroa na Madison Streetu, na putu da radim audiciju za Američku Akademiju za Dramsku Umjetnost (AADA), sam znao, da će to biti moj dom. Nakon diplome sam tamo ostao još neko vrijeme, i kad sam osjetio da je vrijeme za promjenu, Los Angeles je bio prirodni nastavak. I tamo sam onda upoznao suprugu, i Kalifornija nama je postala drugi dom", zaključuje glumac.

Iako je studirao u New Yorku, razmišljao je o studiju glume i u Zagrebu.

Iako ga je život odveo u svijet glume, u svom paralelnom svemiru bi, kaže, bio programer web sustava. "Time se bavim već godinama i zahvalan sam što imam i drugi posao, u kojem zaista uživam. Učim scenaristiku. Volim putovati, šetati u prirodi, kuhati, kad nisam predugo odsutan, brinem za vrt. Ponekad sviram ukulele. Inače volim istraživati svijet kao najbolji prijatelj mojoj kćeri", zaključio je slovenski glumac.

Nova epizoda 'Divljih pčela' na rasporedu je večeras od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

