Rene Bitorajac na meti lopova: Ukrali mu romobil u centru Zagrebu pa uslijedio filmski obrat

U noći sa subote na nedjelju, glumac Rene Bitorajac (53) doživio je filmsku scenu usred centra Zagreba. Naime, dok je sjedio s prijateljima na Cvjetnom trgu, lopovi su mu ukrali električni romobil.

Kako je napisao na svom Instagramu, oko 23:30 uživao je u piću svega nekoliko metara od mjesta gdje je romobil bio vezan „srednje debelom sajlom“ za stalak za bicikle.

„Dođu dva klošara, odrežu sajlu i odu u smjeru Ilice“, opisao je Rene uz snimku nadzorne kamere koja pokazuje cijeli tijek krađe. Na videu se jasno vidi kako dvojica muškaraca priđu, prerežu sajlu i bez imalo žurbe nestanu s romobilom, dok se život u kafiću oko njih nastavlja kao da se ništa ne događa. "Osjećaj kad ti se sve događa par metara iza leđa – neponovljiv“, napisao je glumac, priznajući da ga je obuzeo bijes i nemoć.

Obrat svih iznenadio

No, tu priča ne završava – naprotiv, tek tada počinje pravi preokret. „Ali zato osjećaj kad si taj isti romobil vratiš nazad za sat i pol još je uzbudljiviji“, napisao je Rene uz zagonetnu poruku: „Ne pitajte kak.“

Iako nije otkrio detalje kako je uspio pronaći svoj romobil, komentari njegovih pratitelja, kao i njegovi odgovori, daju naslutiti da je sam krenuo u potragu i pronašao ukradeni romobil. Nakon burne noći, Bitorajac je svima dao i nekoliko korisnih savjeta: „Preporučujem kvalitetne lokote, klamerice na vidljivom mjestu, kojeg policajca u šetnji, a svakako i GPS tracker – te puno sreće.“

