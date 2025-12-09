Proslavila ga uloga u kontroverznoj sapunici, a danas slavi 39. rođendan

Zagrebački glumac, glazbenik i radijski voditelj Filip Riđički, jedno od najprepoznatljivijih i najdražih lica domaće umjetničke scene, danas slavi svoj 39. rođendan. Iako ga mnogi i danas pamte po ulozi koja ga je proslavila, onoj Matije Lončara u prvoj hrvatskoj sapunici, Riđički je tijekom godina izgradio impresivnu i svestranu karijeru koja daleko nadilazi televizijske okvire.

Počeci koji su ga vinuli u zvijezde

Riđički je na velika vrata ušao u domove diljem Hrvatske 2004. godine kao dio originalne postave serije Zabranjena ljubav. Uloga Matije Lončara, sina u radničkoj obitelji čija se sudbina isprepliće s bogatom obitelji Novak, donijela mu je instantnu slavu. Serija, koja je rušila tabue baveći se kontroverznim temama poput incesta, preljuba i homoseksualnosti, postala je kulturni fenomen i najdugovječnija domaća sapunica svoga vremena. Kao jedan od mlađih članova glumačke postave, Riđički je brzo osvojio simpatije publike. Njegov lik ostao je u seriji do 2006. godine, kada je, prema scenariju, otišao u Australiju, no ostavio je neizbrisiv trag u povijesti domaće televizije.

Transformacija na ekranu i kazališnim daskama

Nakon ranog uspjeha, Riđički je svoj talent nastavio brusiti na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, gdje je i diplomirao glumu. Njegova karijera nastavila se razvijati kroz zapažene uloge u kazalištu i na televiziji, čime je dokazao svoju glumačku širinu. Posebno se ističe njegova uloga u hvaljenoj seriji "Crno-bijeli svijet", gdje je pokazao iznimnu zrelost i vještinu.

Njegov glas također je dobro poznat mlađoj publici. Posudio ga je brojnim animiranim likovima, a među najpoznatijima su lukavi lisac Nick Wilde u Disneyjevom hitu "Zootopia" te Mondo Gecko u hrvatskoj sinkronizaciji filma "Ninja kornjače: Makljaža s mutantima", pokazujući talent i za glasovnu glumu.

Druga ljubav: Glazba i radio

Osim glume, velika strast Filipa Riđičkog je glazba. Ovaj svestrani umjetnik aktivan je u čak dva benda. U grupi Orvel pokazuje svoje ritmičke vještine svirajući bubnjeve, dok je u popularnom alter-rock bendu Lika Kolorado frontmen, pjevač i autor pjesama. Time dokazuje da se njegov kreativni izričaj ne zaustavlja isključivo na glumačkim izazovima.

Kao da to nije dovoljno, publika ga može čuti i u radijskom eteru. Kao voditelj na postaji Gold FM, svojim prepoznatljivim glasom i opuštenim pristupom svakodnevno uveseljava slušatelje, dijeleći s njima svoju ljubav prema glazbi.

Filip Riđički danas je mnogo više od lica s malih ekrana koje nas je osvojilo prije gotovo dva desetljeća. On je kompletan umjetnik koji se uspješno ostvario kao cijenjeni glumac, glazbenik i medijska ličnost. Njegova karijera primjer je uspješne tranzicije od zvijezde sapunice do svestranog profesionalca. Sretan rođendan i puno uspjeha u budućim projektima.

Ljubavni život

Iako svoj privatni život uglavnom drži podalje od medija, poznato je da je bio u vezi s pjevačicom Mirelom Priselac Remi iz grupe Elemental. Danas je u sretnoj vezi s partnericom Ivonom, koja nije javna ličnost, a zajedničke trenutke povremeno dijeli sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.

