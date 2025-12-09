Proslavila ga uloga u kontroverznoj sapunici, a danas slavi 39. rođendan
Gotovo dva desetljeća nakon što je osvojio publiku kao Matija Lončar, Filip Riđički slavi 39. rođendan kao umjetnik koji je dokazao da je mnogo više od lice sapunice. Danas je glumac, glazbenik i radijski voditelj čiji se talent proteže kroz cijelu domaću scenu
Zagrebački glumac, glazbenik i radijski voditelj Filip Riđički, jedno od najprepoznatljivijih i najdražih lica domaće umjetničke scene, danas slavi svoj 39. rođendan. Iako ga mnogi i danas pamte po ulozi koja ga je proslavila, onoj Matije Lončara u prvoj hrvatskoj sapunici, Riđički je tijekom godina izgradio impresivnu i svestranu karijeru koja daleko nadilazi televizijske okvire.
Počeci koji su ga vinuli u zvijezde
Riđički je na velika vrata ušao u domove diljem Hrvatske 2004. godine kao dio originalne postave serije Zabranjena ljubav. Uloga Matije Lončara, sina u radničkoj obitelji čija se sudbina isprepliće s bogatom obitelji Novak, donijela mu je instantnu slavu. Serija, koja je rušila tabue baveći se kontroverznim temama poput incesta, preljuba i homoseksualnosti, postala je kulturni fenomen i najdugovječnija domaća sapunica svoga vremena. Kao jedan od mlađih članova glumačke postave, Riđički je brzo osvojio simpatije publike. Njegov lik ostao je u seriji do 2006. godine, kada je, prema scenariju, otišao u Australiju, no ostavio je neizbrisiv trag u povijesti domaće televizije.
Transformacija na ekranu i kazališnim daskama
Nakon ranog uspjeha, Riđički je svoj talent nastavio brusiti na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, gdje je i diplomirao glumu. Njegova karijera nastavila se razvijati kroz zapažene uloge u kazalištu i na televiziji, čime je dokazao svoju glumačku širinu. Posebno se ističe njegova uloga u hvaljenoj seriji "Crno-bijeli svijet", gdje je pokazao iznimnu zrelost i vještinu.
Njegov glas također je dobro poznat mlađoj publici. Posudio ga je brojnim animiranim likovima, a među najpoznatijima su lukavi lisac Nick Wilde u Disneyjevom hitu "Zootopia" te Mondo Gecko u hrvatskoj sinkronizaciji filma "Ninja kornjače: Makljaža s mutantima", pokazujući talent i za glasovnu glumu.
Druga ljubav: Glazba i radio
Osim glume, velika strast Filipa Riđičkog je glazba. Ovaj svestrani umjetnik aktivan je u čak dva benda. U grupi Orvel pokazuje svoje ritmičke vještine svirajući bubnjeve, dok je u popularnom alter-rock bendu Lika Kolorado frontmen, pjevač i autor pjesama. Time dokazuje da se njegov kreativni izričaj ne zaustavlja isključivo na glumačkim izazovima.
Kao da to nije dovoljno, publika ga može čuti i u radijskom eteru. Kao voditelj na postaji Gold FM, svojim prepoznatljivim glasom i opuštenim pristupom svakodnevno uveseljava slušatelje, dijeleći s njima svoju ljubav prema glazbi.
Filip Riđički danas je mnogo više od lica s malih ekrana koje nas je osvojilo prije gotovo dva desetljeća. On je kompletan umjetnik koji se uspješno ostvario kao cijenjeni glumac, glazbenik i medijska ličnost. Njegova karijera primjer je uspješne tranzicije od zvijezde sapunice do svestranog profesionalca. Sretan rođendan i puno uspjeha u budućim projektima.
Ljubavni život
Iako svoj privatni život uglavnom drži podalje od medija, poznato je da je bio u vezi s pjevačicom Mirelom Priselac Remi iz grupe Elemental. Danas je u sretnoj vezi s partnericom Ivonom, koja nije javna ličnost, a zajedničke trenutke povremeno dijeli sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.
