Dugogodišnji gitarist grupe ABBA Lasse Wellander preminuo je nakon kratke borbe s rakom u 70. godini, objavila je njegova obitelj, a prenosi CNN.

"S neopisivom tugom moramo objaviti da je naš voljeni Lasse zaspao. Lasse se nedavno razbolio od, kako se pokazalo, raka koji se proširio, a rano na Veliki petak preminuo je okružen svojim najmilijima", otkrila je Lasseova obitelj na Facebooku.

"Bio si nevjerojatan glazbenik te skroman kao malo njih, ali prije svega bio si divan suprug, otac, brat, ujak i djed. Ljubazan, brižan i pun ljubavi… i još toliko toga, nevjerojatno je da sada moramo živjeti bez tebe. Volimo te puno i fališ nam", napisali su neutješni članovi njegove obitelji.

Iz ABBE su Lasseov talent opisali kao "neizmjeran" te su odali počast "dragom prijatelju, zabavnom tipu i vrhunskom gitaristi".

"Lasse je bio drag prijatelj, zabavan tip i izvrstan gitarist. Važnost njegovog kreativnog doprinosa u studiju, kao i njegovog izvanrednog sviranja gitare na pozornici bila je ogromna. Žalujemo zbog njegove tragične i prerane smrti i sjećamo se lijepih riječi, smisla za humor, nasmijanog lica, glazbene briljantnosti čovjeka koji je igrao tako važnu ulogu u priči o ABBI. Jako će nam nedostajati i nikada neće biti zaboravljen", priopćili su iz ABBE za CNN u ponedjeljak.

Dobio je nagrade i priznanja struke

Lasse je rođen 1952. godine, a prvi je put nastupio s ABBOM u listopadu 1974., kada su snimljene pjesme "Intermezzo No.1" i "Crazy World". Ubrzo nakon toga postao je glavni gitarist na albumima grupe te je s njima bio na turnejama 1975., 1977., 1979. i 1980. godine.

Čak i nakon što su se Anni-Frid "Frida" Lyngstad, Benny Andersson, Björn Ulvaeus i Agnetha Fältskog razišli 1982. godine, Wellander je ostao raditi s Bennyjem i Björnom.

Pojavio se na brojnim albumima, uključujući konceptualni album "Chess", dva albuma "Gemini" i soundtrackovima za filmove "Mamma Mia" i "Mamma Mia! Here We Go Again" te na albumu grupe ABBA "Voyage" koji je objavljen u studenom 2021. godine.

Wellander je svirao s nekoliko grupa tijekom 80-ih, uključujući Low Budget Blues Band, Zkiffz, Little Mike and the Sweet Soul Music Band i Stockholm All Stars. Također, snimio je sedam studijskih albuma, od kojih su dva dospjela na Top 40 ljestvice albuma.

Lasse je dobio Memorijalnu nagradu Albina Hagströma od Kraljevske švedske glazbene akademije 2005., a 13 godina kasnije za svoj rad je nagrađen s prestižnom nagradom Unije švedskih glazbenika Studioräven Award.