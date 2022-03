Ujedninjeno je Kraljevstvo danas uvelo nove sankcije za još 65 ruskih državljana i kompanija kako bi onesposobilo mašineriju koja pokreće Putinov ratni stroj, rekla je britanska ministrica vanjskih poslova.

Liz Truss navela je kako sankcije uključuju Wagner Grupu i najveću rusku privatnu banku - Alfa banku. Među sankcioniranim osobama našli su se milijarder i naftni tajkun Jevgenij Švidler, Herman Gref, izvršni direktor najveće ruske banke Sberbank, ali i pokćerka ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova, Polina Kovaleva.

Polina je kći glumice i restauratorice Svetlane Poljakove. S Lavrovom je povezuju još od ranih 2000-ih, a mnogi je zovu i "njegovom nevjenčanom suprugom".

Polina se školovala u privatnoj školi u Bristolu. Zatim je završila dodiplomski studij ekonomije, a potom je stekla magisterij iz ekonomije i poslovne strategije na Imperial College Business School koju je 2004. otvorila kraljica Elizabeta II. Cijena tog studija iznosi oko 47.000 funti, no to nije za čuditi s obzirom na činjenicu da 26-godišnjakinja živi u stanu vrijednom 4,4 milijuna funti u luksuznoj četvrti Kensington u Londonu, a "kupila" ga je kada je imala 21 godinu - i to bez ikakvog kredita.

Polina u svom stanu ima bazen, teretanu, spa i kućno kino pa realno niti ne treba izlaziti iz njega. Ipak, često je se može vidjeti po luksuznim restoranima i najelitnijim noćnim klubovima.

Jedno je vrijeme bila zaposlena u Gazpromu, ruskom energetskom divu, gdje je pomagala oko pripajanja i akvizicija te je nakon toga radila u rudarskoj tvrtki Glencore.

Prije nego što je razmažena bogatašica počela živjeti u Kengsintonu, živjela je u Holland Parku u zapadnom Londonu, u stanu u gradskoj kući koji je u vlasništvu ruskog veleposlanstva. U trenutnom stanu živi s dečkom koji inače ima 10 posto udjela u investicijskoj tvrtki koju ona sada vodi.

Maria Pevchikh, istražiteljica u FBK-u, tvrdi da je ovo školski primjer neobjašnjivog bogatstva koje se odmah mora sankcionirati.

"Polinin biološki otac nije superbogat. Ona nema muža oligarha, ali je u dobi od 21 godine kupila ovaj stan u Londonu za 4,4 milijuna funti. Njezin jedini izvor novca je njezina nezaposlena majka koja je sasvim slučajno Lavrovljeva neformalna supruga. Ovo je školski primjer neobjašnjivog bogatstva. Imovina se može pravomoćno odmah oduzeti", poručila je te dodala: "Lavrov je održao brojne govore o zločestom anglosaksonskom svijetu i groznim liberalnim zapadnim zemljama koje žele uništiti Rusiju i Ukrajinu. Pa zašto, zaboga, njegova pokćerka onda živi u centru Londona? Zašto ne živi na Krimu ili u Donbasu, zašto se tamo ne preseli?", piše The Times.

Podsjećamo, bogatstvo Sergeja Lavrova procjenjuje se na 12 milijuna dolara.