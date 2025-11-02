Arijana Podgajski nam otkriva tajne svog besprijekornog izgleda: 'Ključ je u ovom proizvodu'

Bivša Miss Universe Hrvatske, Arijana Podgajski (23) javnost ne prestaje očaravati svojom prirodnom ljepotom i besprijekornim stilom. Osvojivši prestižnu titulu 2022. godine, pokazala je da ljepota i zrelost idu ruku pod ruku; zalagala se za važne društvene teme poput mentalnog zdravlja, prava žena i zaštite životinja čime je osvojila srca mnogih. U privatnom životu, Arijana je opuštena, spontana i komunikativna, a tim osobinama je osvojila i nas tijekom zajedničkog razgovora u kojem nam je otkrila svoje omiljene beauty rituale, modne favorite i trikove koji joj pomažu da svaki dan izgleda svježe, sređeno i samouvjereno – savjete koje sada možete primijeniti i vi u vlastitoj svakodnevnoj rutini.

Imate li neki svakodnevni beauty ritual bez kojeg ne možete zamisliti dan?

Najviše volim svoju večernju rutinu – nakon tuširanja i skidanja šminke uzmem nekih pola sata samo za sebe. Tada se posvetim skincareu – od čišćenja, seruma, krema do nekog uređaja za lice, ovisi što mi taj dan treba. To je moj mali ritual opuštanja. Jutro mi je puno jednostavnije – samo očistim lice i stavim laganu hidratantnu kremu, taman da se osjećam svježe i spremno za dan.

Koji je Vaš must-have proizvod za brzo spremanje prije izlaska ili važnog događaja?

Definitivno ruž koji dugo traje. Čak i kada radim full make-up, osjećam da bez ruža nešto nedostaje – on stvarno podigne cijeli look. Ako ipak nemam vremena za sve, par poteza maskare i ruž već je dovoljno da se osjećam spremno i sređeno.

Postoji li neki beauty trik ili tajna koju primjenjujete u svakodnevnoj njezi, a koja čini Vašu kožu blistavom?

Moj beauty trik je zapravo vrlo jednostavan – manje je više. Volim pronaći proizvode koji stvarno odgovaraju mojoj koži i koristiti ih dosljedno. Fokusiram se na dobru hidrataciju, nježno čišćenje i povremeno lagani peeling ili masku. Kada koži dajem ono što joj treba, prirodno blista i izgleda zdravo.

Sada nastupa prijelazno doba godine. Uvodite li u tom periodu neke promjene kada je u pitanju njega kože?

Da, u prijelaznim razdobljima prilagođavam rutinu koži. Ljeti volim laganije kreme i hidratantne serume koji koži daju svježinu bez osjećaja težine, dok zimi biram bogatije i hranjivije kreme koje štite od hladnoće i isušivanja. Sve ovisi o potrebama kože u tom trenutku.

Koji je Vaš prvi korak u rutini njege kose nakon pranja?

Nemam zahtjevnu kosu, prirodno mi je ravna, pa se nakon pranja ne trudim previše. Prvi korak je uvijek sprej za raščešljavanje jer mi se kosa dosta petlja. U ljetnim mjesecima volim pustiti da se sama osuši, a na kraju nanesem malo ulja na vrhove – i to je to.

Imate li neke “must-have” proizvode za njegu kose tijekom ljeta?

Zapravo, najveće blago ljeti za kosu je prirodno sušenje te se trudim što manje močiti je u moru.

Bez kojeg make-up proizvoda nikada ne izlazite iz kuće? Imate li neki omiljeni?

Maskara! Trepavice mi daju osjećaj ženstvenosti, a posebno volim Milani Anti-Graity maskaru i L'Oreal Lash Paradise.

Možete li nam otkriti neki "tips&tricks" po tom pitanju?

Mali trik koji volim koristiti je da prije maskare uvijem trepavice te nanesem tanak sloj maskare, pustim da se malo osuši, pa nanesem još jedan. Tako dobijem efekt dužih, razdvojenih trepavica bez grudica. Ponekad stavim i malo highlightera u unutarnji kut oka – to vizualno otvara pogled i daje svježinu.

Što je Vaš najdraži fashion hack za brzi dnevni look?

Ako je outfit basic, remen ili nakit rade sav posao – i izgledam kao da sam se baš potrudila, a zapravo nisam.

Imate li neki omiljeni modni brend?

Ako pričamo o luksuznim modnim brendovima, nemam neki određen koji bih uvijek birala, volim od svakog uzeti ono što mi se sviđa. Ali ako bih trebala izdvojiti jedan koji mi je posebno drag, to je Louis Vuitton, s obzirom da moja prva dizajnerska stvar, to jest torba, dolazi iz te modne kuće

Postoji li neki jesenski modni komad bez kojeg ne možete zamisliti sezonu?

Jesensku sezonu ne mogu zamisliti bez dobrog, kvalitetnog kaputa. Volim klasične komade koji traju, a ako bih preporučila neki brend, YSL i The Row imaju zaista prekrasne, bezvremenske kapute.

Koji je Vaš „must-have“ modni dodatak za kišne jesenske dane?

Osim kišobrana, kišni dani postaju puno ugodniji uz neke elegantne gumene ili kožne čizme.

