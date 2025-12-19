Robert iz 'Ljubav je na selu' poveo Sanju i Rivu na frizuru: 'Ankica će biti ljubomorna'

Dobro raspoloženje zavladalo je kod Roberta iz RTL-ova showa "Ljubav je na selu". Nakon što je Robert ujutro odveo Ankicu na frizuru, red su dočekale i Sanja i Riva.

„Robert je pomalo zbunjen i često bježi, ali zna nas ugodno iznenaditi“, rekla je Riva, dodajući kako je bio neodlučan, no ipak nije propustio priliku da im priredi iznenađenje.

Foto: Rtl

Djevojke su se kroz šalu dotaknule i Ankice, uz opasku da bi mogla biti ljubomorna jer ih je Robi sada poveo na frizuru. Atmosfera na farmi pritom je postajala sve opuštenija, a smijeha i dobrog raspoloženja nije nedostajalo.

