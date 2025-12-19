FREEMAIL
DOBRA ATMOSFERA /

Robert iz 'Ljubav je na selu' poveo Sanju i Rivu na frizuru: 'Ankica će biti ljubomorna'

Robert iz 'Ljubav je na selu' poveo Sanju i Rivu na frizuru: 'Ankica će biti ljubomorna'
Foto: Rtl

Atmosfera na farmi pritom je postajala sve opuštenija, a smijeha i dobrog raspoloženja nije nedostajalo

19.12.2025.
21:36
Hot.hr
Rtl
Dobro raspoloženje zavladalo je kod Roberta iz RTL-ova showa "Ljubav je na selu". Nakon što je Robert ujutro odveo Ankicu na frizuru, red su dočekale i Sanja i Riva.

„Robert je pomalo zbunjen i često bježi, ali zna nas ugodno iznenaditi“, rekla je Riva, dodajući kako je bio neodlučan, no ipak nije propustio priliku da im priredi iznenađenje.

Robert iz 'Ljubav je na selu' poveo Sanju i Rivu na frizuru: 'Ankica će biti ljubomorna'
Foto: Rtl

Djevojke su se kroz šalu dotaknule i Ankice, uz opasku da bi mogla biti ljubomorna jer ih je Robi sada poveo na frizuru. Atmosfera na farmi pritom je postajala sve opuštenija, a smijeha i dobrog raspoloženja nije nedostajalo.

Novu sezonu ‘Ljubav je na selu’ gledajte od ponedjeljka do četvrtka u 21:20 na RTL-u, a 24 sata ranije dostupna je na platformi Voyo.

 

POGLEDAJTE VIDEO: 

