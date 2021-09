Potraga za onim pravim ili pravom može biti itekako zamorna aktivnost. Priznajte, što ste sve radili da pronađete pravu osobu? Spojevi na slijepo koje su vam dogovorili prijatelji, kave s nekim koga ste "upoznali" na društvenim mrežama ili na aplikacijama poput Tindera? Mnogi koji su to prošli znaju da ovaj tip upoznavanja vrlo često može ispasti potpuna katastrofa koju želimo što prije zaboraviti. Pa ipak, ponekad takav susret može biti onaj sudbinski, kao iz romantičnih filmova, nakon kojeg će u naš život ući ona prava osoba koju smo toliko dugo čekali.

Britanski reality show „Savršeni spoj“ spaja potencijalne parove, potpune neznance koji se po prvi puta nalaze na večeri u restoranu Paternoster Chop House u Londonu. Prvi dojam je važan, a kako znamo da nema magične formule za uspješan (prvi) spoj, svima nam prvi susret izaziva popriličnu dozu nervoze. To pogotovo vrijedi ako se nalazimo s osobom koju nismo nikada vidjeli, a naš prvi sastanak, a ujedno i prvi spoj, snima televizijska kamera.

Nakon večere parovi u razgovoru s voditeljem showa zajednički prokomentiraju kako je protekao spoj i odgovaraju na pitanje žele li se ponovno vidjeti. Prilika za upoznavanje srodne duše u reality showu dana je svim profilima ljudi, bez obzira na dob, obrazovanje i seksualnu orijentaciju, i to je vjerojatno dio razloga zašto je ovaj reality popularan i zanimljiv gledateljima i nakon devet godina emitiranja. Na samom početku autori showa su, osim snimanja prvih spojeva, gledateljima omogućavali zanimljivu priliku.

Ako prvi spoj prikazan u emisiji nije dobro prošao, gledatelji su se mogli prijaviti za spoj sa sudionicima krivog spoja i izaći s njima već sljedeći tjedan, i to, naravno, pred kamerama. Kasnije je ta mogućnost ukinuta.

Nagrađivan show

U prvoj sezoni domaćin showa bio je britanski glumac Dean Lennox Kelly, kojeg se sjećamo kao Kevina iz izvrsne TV serije „Besramnici“ („Shameless“). Kellyja je ubrzo zamijenio popularni Ralf Little, TV voditelj, nogometaš i glumac koji glumi detektiva Nevillea Parkera u kriminalističkoj seriji „Smrt u raju“ („Death in Paradise“). No i Ralf Little se u showu zadržao svega šest epizoda, a nakon njega na mjesto voditelja stigao je Brian Protheroe, koji je postao zaštitni znak „Savršenog spoja“ jer u showu posljednjih šest godina, od 2015. pa sve do danas. Protheroe je također glumac po vokaciji, a jedan od njegovih prvih važnijih filmskih projekata bila je uloga kopilota u mega popularnom filmu „Superman“ iz 1978. godine.

O popularnosti realityja svjedoče i nagrade koje je "Savršeni spoj" osvojio - prestižna nagrada BAFTA u kategoriji najboljeg reality showa te izbor National Reality TV Awards (NRTA) u kojoj je dobio nagrade za najbolji dating show te nagradu za najinspirativniji TV show 2017. godine.

Prema izvornom britanskom konceptu „Savršenog spoja“, tijekom godina je svoju inačicu pokrenulo dvadesetak drugih zemalja, uključujući i SAD, Novi Zeland, Kanadu i Južnoafričku Republiku. Nakon velikog uspjeha realityja, producenti su pokrenuli i spin-off showa sličnoga koncepta, „Savršeni spoj u hotelu“ („First Dates Hotel“), u kojem se samci nalaze na večeri u hotelu restorana, a nakon spoja na raspolaganju im je mogućnost da produže spoj, i to tako da uzmu sobu u istom hotelu.