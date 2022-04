U novoj epizodi RTL-ovog showa "Masked Singer" Dalmatinka je u svom tragu rekla kako voli kuhati.

U večerašnjoj epizodi RTL-ova megaspektakla 'Masked Singer' preostalih 10 maskiranih zvijezda ponovno se našlo zajedno u uzbudljivim pjevačkim dvobojima, a iako su svi oduševili, jedna je maska ipak napustila show!

Voditeljica Antonija Blaće na početku emisije pozdravila je publiku i detektive – Enisa Bešlagića, Idu Prester, Antoniju Mandić i Borka Perića – pa najavila nove pjevačke dvoboje.

U prvom dvoboju večeras snage su odmjerili Dalmatinka i Torpedo.

''Svaka Dalmatinka voli kuhati. Proučila sam sve poznate kuhinje svijeta i napravila svoju priču. Nešto kao dalmatinsko-bosanka kuharica za povremene vegetarijance s mirisima SAD-a. Prije kuhanja prošetam rivom da kupim sve što treba'', otkrila je još malo o sebi Dalmatinka pa zapjevala veliki latino hit 'Conga' Glorije Estefan.

''Dalmatinka je podignula ljestvicu jako visoko prošli put, a dosegla ju je i danas. Zadivljena sam nastupom'', bila je zadovoljna Antonija Mandić. Upravo ona kazala je da bi se ispod maske mogla skrivati Emilija Kokić, Ida Prester dvoumila se između Ane Sasso i Viktorije Rađe.

''Ja vidim po koljenima da je to Doris Dragović. Davno, u spotu 'Željo moja' imala je takva koljena'', bio je uvjeren Borko.

Tko je Torpedo?

Na redu je već bio moćni Torpedo: ''Već sam rekao da sam narodni pjevač. Volim piti i ljubiti, a najbitnije je ostati dite. Volim kad sam na listi naroda, volim kad me zaokružite. Zato glasaj, narode, za mene jer ja sam vaše najjače oružje!''

Torpedo je, na šok i nevjericu žirija, izveo Minein hit 'Good Boy'. ''Užasno je zbunjujuće!'' složio se žiri.

''Jako me zanima tko je Torpedo! Netko bez zuba, obučen kao torpedo na rubu da je Tiho Orlić, pjeva Mineu'', znatiželjna je bila Antonija Mandić pa predložila Alena Islamovića.

Obje maske ponovno su se našle skupa na pozornici, a publika u studiju svojim je glasovima odlučila da dalje prolazi Dalmatinka, dok će se Torpedo za ostanak još morati izboriti.

U idućem dvoboju susreli su se Punjena Paprika i Tintilinić.

Tko je Punjena Paprika?

''O stilu sam sve naučio dok sam radio u Njemačkoj… Poslao mene moj stari da odem u Munchen, radim struju i zaradim koji dinar. A ja tamo spajao kablove, šarafao, vario, ali nema meni do mog lonca. Što ti znače marke kad ti fali raja!'' poručila je Paprika pa izvela megahit 'Gangnam Style'.

''Je li osoba ispod maske uopće iz naše zemlje ili je iz neke druge zemlje nikla?'' šalio se Borko.

''Mislim da bi ovo mogao biti Goran Bogdan'', bio je uvjeren Enis, dok je Ida predložila Antu Casha.

Svoj red da zapjeva jedva je dočekao i Tintilinić pa otkrio: ''Sanjao sam kako ću jednoga dana postati jedan od najboljih, što i jesam. U jednom trenutku izgubio sam skoro sve. Kao i svaki pravi Tintilinić, nakon gubitka sam se uzdigao i postao još jači, a to ću vam pokazati i večeras''.

Tintilinić je izveo 'Fever' Peggy Lee i zapalio pozornicu. ''Ovo je osoba koja dominira scenom'', oduševljen je bio Enis. Antonija Mandić bila je uvjerena da je riječ o Elli Dvornik, a Ida Prester pridodala je još i ime Simone Gotovac.

Nakon ovih dvaju nastupa na redu je ponovno bila publika koja je odlučila da dalje prolazi upravo Tintilinić!

Tko je Ajkula Drakula?

Ajkula Drakula i Meduza već su bili spremni pokoriti pozornicu u svom ''morskom'' duelu.

''Sve sam radio za publiku. Tko mi se približi, pokažem mu zube, ali iza Ajkule Drakule skriva se meko srce. Za nastup se uopće ne pripremam, ja sam rođen spreman'', samouvjeren je bio Ajkula koji je otpjevao legendarnu 'La Bambu' i sve rasplesao.

''Uvjeren sam da je ovo Dudo Šimenc, sto posto!'' obznanio je Enis, a Antonija Mandić pridodala je i Stojka Vrankovića, a Ida Ivana Šarića.

''Lopta je okrugla, naučio sam u cirkusu'', dodao je novi trag Ajkula i ponovno zbunio detektive.

I elegantna Meduza ponovno se predstavila: ''Usamljena i neshvaćena, bojala sam se otkriti drugima. Mislila sam da me neće prihvatiti pa sam ih počela kopirati… Ne brine me večerašnji nastup, znam da sam se oslobodila''. Emotivnom izvedbom Ylvis 'Someone Like Me' raznježila je sve u studiju.

''Sad sam se totalno pogubila. Kakav nastup'', komentirala je Ida. Jelena Radan, Antonela Doko, Domenica i Sementa Rajhard bila su ponuđena imena mogućih zvijezda.

Publika je ponovno morala dati svoj glas, a dalje je prošla Meduza.

U novom dvoboju oči u oči našli su se Majka Zemlja i Licitarsko Srce.

''A jesam vas prevarila, lipi moji? Nisam ja Zagorka. Volim ja zagorske brege, ali volim i more. Da je meni i svima oko mene lipo, i nemoj samo da se sekiram!'' poručila je Majka Zemlja pa izvela skladbu 'Stare ljubavi'. Enis je pomislio kako bi se ispod maske mogla skrivati Ivanka Boljkovac, Antonija Mandić predložila je Arijanu Čulinu, a Ida Ninu Kraljić.

''U Zagrebu je ljubav, u Zagrebu je dom, a večeras ću ostaviti srce na terenu'', poručilo je Licitarsko Srce. Kultni hit Tine Turner 'Simply The Best' sve je podigao na noge.

''Ovo je bio fenomenalan nastup! A tek ove noge!'' složio se žiri. Ida je predložila Indiru Levak, a odmah se složio i Enis. Antonija je i dalje bila kod Mile Elegović.

Ovaj emotivni i rasplesani duel završio je novom odlukom publike u studiju – Licitarsko Srce prolazi dalje, a Majka Zemlja traži još jednu priliku.

Posljednji dvoboj večeri bio je rezerviran za Kiborga i Slatkača.

Tko je Kiborg?

''Drago mi je da su prepoznali moju toplinu. Doduše, možda mi se samo pregrijao sustav! Danas su mi ugradili čip za španjolski'', poručio je detektivima Kiborg pa sve rasplesao megahitom 'Despacito'.

''Fenomenalan nastup, oduševljena sam. Ima nešto glumačko u sebi'', komentirala je Ida. Borko je smatrao da je to Maja Posavec, Antonija Mandić spomenula je Renatu Sopek.

''Volim kupovati stvari koje mi zapravo ne trebaju pa mi samo skupljalju prašinu'', dodao je još Kiborg.

Zadnji nastup večeri bio je rezerviran za Slatkača: ''Treniram šest dana u tjednu i tako godinama. Biceps, triceps, kvadriceps… Malo mi je ček i žao što me sada vidite kao ravnu ploču. Teretana je moj drugi dom''. Slatkač je izveo pjesmu 'Sugar' Robina Schulza i još jednom potvrdio da je sjajan vokalist.

''Ljudi moji, Zdravko Čolić'', Enis je nasmijao sve u studiju, a detektivi su se složili kako je nastup bio toliko vjeran originalu da im se činilo da su slušali matricu. Ida je predložila Dinu Jelusića, a Antonija

Damira Kedžu. Nakon napetog glasovanja publike u studiju, upravo je Slatkač odnio više simpatija i prošao dalje.

Pet maski pred strašnim sudom

Na pozornici se Antoniji Blaće pridružilo pet maski koje su bile spremne još jednom stati pred ''strašni'' sud – Torpedo, Punjena Paprika, Majka Zemlja, Kiborg i Ajkula Drakula. Glasovima publike odlučeno je kako show ipak napušta Kiborg.

Stiglo je vrijeme za skidanje maske, a uz veliko odobravanje i navijanje publike svoj je pravi identitet otkrila – influencerica i spisateljica Andrea Andrassy!

''Oprosti što ti lažem već neko vrijeme'', poručila je Andrea Antoniji Blaće pa se obratila i Idi te nasmijala sve: ''Pitala me prošli tjedan jesam li ja Meduza pa sam joj rekla da nisam!''

''Počasti nas svojim glasom još malo više ubuduće'', poručila joj je Antonija Mandić. Andrea Andrassy za kraj uzbudljive večeri još je jednom otpjevala 'Despacito'.

A koja će poznata faca skinuti svoju masku sljedeća, gledatelji će doznati već iduće subote od 20:15 sati na RTL-u u showu 'Masked Singer'.