Spektakularni party kamion zapalio je zagrebačke ulice jednog vrućeg srpanjskog popodneva i na najbolji mogući način najavio glazbeni festival, koji će uskoro zapaliti Jarun. LMF, odnosno punim imenom 'Let The Music Be Free', održat će se21.08., a iščekuje se s velikim nestrpljenjem, posebice s obzirom na okolnosti u proteklih godinu i pol, kada su ovakvi događaji bili mogući samo u mašti.

Po uzoru na najpoznatije svjetske parade, tokom trajanja LMF-a oko Jaruna će kružiti 6 pokretnih pozornica, na kojima će se izmjenjivati DJ-evi. Posjetitelji će moći birati žele li ostati na istoj lokaciji i vidjeti sve izvođače ili u povorci pratiti svog omiljenog DJ-a. Parada će službeno započeti u 12 sati, a cijeli festival će trajati do ranih jutarnjih sati idućeg dana.

Sa zalaskom sunca party kamioni - pozornice se zaustavljaju, a provod se nastavlja na main stage-u nastupima nekih od uistinu najvećih DJ imena današnjice, kao što su Marco Carola, Luciano, Claptone i mnogi drugi. Osim vrhunske elektronske muzike, posjetitelje očekuje i odličan popratni program, poput live slikanja graffita, izložbe električnih automobila, slasni food corneri, chillout zone i još mnogo toga.

Svoju ulaznicu za ovo ultimativno slavlje slobode, plesa i druženja možete nabaviti preko Entria: https://www.eventim.hr/hr/ulaznice/let-the-music-be-free-festival-zagreb-src-jarun-jarunsko-jezero-562868/event.html