Prijave za 12. izdanje SoMo Borac by Aleph su službeno otvorene, a organizatori najvažnije regionalne digitalne nagrade uveli su i nove kategorije. Dodjela nagrada održat će se 25. listopada u Zagrebu, a prijave su otvorene do 25. rujna 2024. Žiri se sastoji od najvećih regionalnih digitalnih stručnjaka, čije će znanje i iskustvo biti presudni u izboru najboljih radova u ukupno 17 kategorija.

Velika novost 12. SoMo Borca su dvije nove kategorije, ‘Digital product’ u advertising streamu koji nagrađuje digitalne proizvode svih vrsta koji su svojim inovativnim idejama i visokom izvedbom omogućili organizacijama da istraže nove aspekte digitalnog poslovanja. SoMo Advertising nagrađuje digitalne projekte u ukupno 11 kategorija te Special mention by Aleph u kojoj partner projekta bira projekt koji se ističe u performance marketinškim kategorijama, a sve detalje o uvjetima i pravilima prijave pronađite na linku.

U koordinaciji s Hrvatskom udrugom digitalnih izdavača (HUDI) koji je i ove godine suorganizator najvažnijeg događaja digital zajednice, proširene su i media kategorije. Tako će digitalni izdavači u novoj kategoriji ‘Best media Feature’ moći pokazati specifične dijelove svojih postojećih proizvoda koji su značajno unaprijeđeni ili inovirani. Osim toga, medijski izdavači svoje će projekte moći prijaviti u još četiri kategorije: Digital Product of the Year, Digital Design of the Year, SoMo NATIVE i Best media Storytelling, a više o uvjetima i pravilima prijava za SoMo Media kategorije objavljene su na web stranici SoMo Borca.

“Okupili smo tim od najboljih ljudi iz regije koji su vodeći stručnjaci u digital industriji i već sada znamo da je pred njima zahtjevan posao odabira najboljih radova, ali veselimo se vidjeti kakvi nas sjajni projekti čekaju ove godine i koji će oboriti žiri s nogu. Dvije nove kategorije fokusirane su na digitalne proizvode, odnosno dijelove postojećih proizvoda, a koji su inovativnim rješenjima unaprijedli poslovanje i korisničko iskustvo. Pozivam sve da prijave svoje radove koji su se istaknuli u protekloj godini i pokažu zašto zaslužuju 25. listopada odnijeti najvažniju nagradu u svijetu digitala”, rekla je Ružica Vrdoljak Ličina, izvršna direktorica nagrade SoMo Borac.

Prijave se zatvaraju 25. rujna 2024., a datum do kada su otvorene early bird prijave je 1. rujna 2024. O radovima koji su se istaknuli u prošloj godini odlučivat će tim najvećih regionalnih stručnjaka, a tko su članovi žirija potražite na linkovima: SoMo Media žiri i SoMo Advertising.

