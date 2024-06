Snažno nevrijeme koje je pogodilo Sloveniju ostavilo je posljedice. More se potpuno zamutilo. No, to nije spriječilo kupače da se osvježe.

Boja mora rezultat je dotoka slatke vode, pune mulja, pijeska i zemlje. Vidi se razlika između tirkiznog i muljevitog mora koje je nastalo ispuštanjem prljave kišnice.

Foto: Goran Rovan/Pixsell

Zemlja nije mogla upiti tu količinu vode, a odvodi i šahtovi su se začepili. Pretpostavlja se kako ovo neće imati većeg utjecaja na život u moru, rekli su iz Morske biološke postaje Piran za 24ur.

