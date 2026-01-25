Nuklearni bunker završio u moru: 'Ne približavajte se...'

Nuklearni bunker smješten na rubu litice kod mjesta Tunstall u istočnom Yorkshireu u Ujedinjenom Kraljestvu urušio se u more nakon desetljeća izloženosti snažnoj obalnoj eroziji. Riječ je o jednom od najbrže nestajućih dijelova britanske obale, a građevina od crvene opeke odolijevala je valovima gotovo 70 godina prije nego što je konačno popustila.

Prema podacima povijesne istraživačke udruge Subterranea Britannica, objekt je bio dio mreže nuklearnih promatračnica raspoređenih diljem Ujedinjenog Kraljevstva tijekom Hladnog rata. Promatračnica Kraljevskog promatračkog korpusa u Tunstallu izgrađena je 1959. godine.

Bunker je služio za uočavanje i bilježenje nuklearnih eksplozija te mjerenje razine radioaktivnih padalina, a prikupljeni podaci koristili su se za donošenje odluka na državnoj razini i upozoravanje stanovništva. Početkom 1990-ih objekt je službeno povučen iz upotrebe.

Emotivan važan mnogim ljudima

Propadanje i konačni kolaps bunkera godinama su pratili i snimali lokalni zaljubljenici u povijest Davey Robinson i njegova partnerica Tracy Charlton, koji su sve objavljivali na YouTubeu. Robinson je za BBC rekao da je bunker s vremenom postao simbol i emotivno važan mnogim ljudima, istaknuvši da ne predstavlja samo građevinu, već dio povijesti. Najavio je da će i dalje pratiti što se događa s ostacima objekta.

Nakon urušavanja, lokalne vlasti East Ridinga Yorkshirea upozorile su građane da se ne približavaju području zbog opasnosti od daljnjih odrona te da se uvijek drži sigurna udaljenost od podnožja nestabilnih litica.

Agencija za okoliš navodi kako se obala Holdernessa povlači u prosjeku oko dva metra godišnje. Iz lokalne uprave pojašnjeno je da se bunker nalazio na privatnom zemljištu uključenom u plan upravljanja obalom, koje nije zaštićeno od prirodnih procesa. Ministarstvo obrane nekoć je privremeno preuzelo zemljište radi izgradnje objekta, no nakon njegova zatvaranja vlasništvo je vraćeno privatnom vlasniku zajedno s preostalom vojnom infrastrukturom.

