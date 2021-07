Kontroverzna britanska desničarska komentatorica Katie Hopkins deportirana je iz Australije jer je prekršila pravila karantene, objavio je u ponedjeljak australski ministar unutarnjih poslova.

Hopkins je došla u Sydney kako bi se pojavila u televizijskom realityju Big Brother VIP, ali je izazvala bijes javnosti kada je na Instagramu objavila video u kojem se hvalila da će bez odjeće i bez maske otvoriti ljudima koji joj dostavljaju obroke u hotelskoj karanteni, i to samo kako bi ih prestrašila. No, australske vlasti to su ozbiljno shvatile i optužile Hopkins za ugrožavanje zdravlja drugih.

Bijes javnosti, video uklonjen

Naime, svi koji dođu u Australiju moraju dva tjedna u hotelsku karantenu. Tamo moraju staviti masku prije dostave obroka, a zatim pričekati 30 sekundi da uzmu hranu kako bi izbjegli prijenos.

Hopkins je objavila video koji je kasnije uklonjen i to je izazvalo bijes javnosti jer se tisuće Australaca nije moglo vratiti u zemlju. Mjesecima je Australija ograničila broj građana kojima dopušta pristup, a stranim državljanima nije dopušten ulazak bez posebnog odobrenja.

Preispitivanje odluke o dodjeli vize

Usred sve jačih kritika, australska ministrica unutarnjih poslova Karen Andrews naredila je preispitivanje odluke o dodjeli vize Kate Hopkins, a u ponedjeljak je rekla da ju je vlada odlučila deportirati iz zemlje.

"Svi nositelji vize moraju se pridržavati zdravstvenih uputa koje su izdali naši zdravstveni službenici. Nećemo tolerirati one koji to ne čine", rekla je Andrews, a prenosi CNN.