Dramatične snimke oluje koja hara sve pred sobom: Potopljene ceste, odnesena vozila i mrtvi...

Tajfun Ragasa, jedna od najjačih oluja koje su pogodile Aziju u posljednjih nekoliko godina, udario je valovima na šetnice Hong Konga nakon što je ostavio smrtonosna razaranja na Tajvanu i Filipinima.

Na Tajvanu je 17 ljudi poginulo nakon što su poplave potopile ceste i odnijele vozila, a 10 smrtnih slučajeva zabilježeno je na sjeveru Filipina.

Gotovo 1,9 milijuna ljudi preseljeno je diljem pokrajine Guangdong, južnokineske gospodarske sile. Meteorološka postaja u gradu Chuandao zabilježila je maksimalne udare vjetra od 241 km/h u podne, što je najviše u gradu Jiangmenu od početka mjerenja, piše AP Newsroom.

WATCH: Storm surge from Typhoon #Ragasa in Tseung Kwan O, a neighborhood in Hong Kong, China enters a restaurant & completely wipes it out. pic.twitter.com/MGcXPDbdTm — StormHQ ☈ (@StormHQwx) September 24, 2025

At least 14 people were killed when a decades-old lake barrier burst in Taiwan, a government official said Wednesday, after Super Typhoon Ragasa pounded the island with torrential rainshttps://t.co/GDxlN5aUGD



🎥 CCTV footage of flooded bridge in Taiwan's Hualien after lake… pic.twitter.com/VtVwwpmlV2 — AFP News Agency (@AFP) September 24, 2025

Udari vjetra rušili sve pred sobom

Državna televizija CCTV izvijestila je da je tajfun stigao do obale otoka Hailing u gradu Yangjiang oko 17 sati, s maksimalnim vjetrovima blizu središta od 144 km/h.

Snažni vjetrovi udarali su u drveće i zgrade, a olujne kiše smanjivale su vidljivost, pokazala je snimka kineske državne novinske agencije Xinhua.

Predviđa se da će se tajfun nastaviti kretati prema zapadu, što je u četvrtak dovelo do obustave željezničkog prometa u regiji Gunagxi.

This happened at the Fullerton Hotel Ocean Park in Hong Kong a couple hours ago. I have never seen anything like this before.



I was up at 4 am taping my windows because water was just pouring in…



Ragasa is indeed a super Typhoon 🌀… pic.twitter.com/O59FJbGLsE — Eric Yeung 👍🚀🌕 (@KingKong9888) September 24, 2025

Super Typhoon Ragasa is expected to make landfall in China after bringing torrential rain and damaging winds to parts of Taiwan and the Philippines.



With evacuations underway, several schools and businesses were closed, and hundreds of flights were canceled in Hong Kong ahead of… pic.twitter.com/B1al5hosGo — AccuWeather (@accuweather) September 24, 2025

Ozlijeđeno 90 osoba

Žestoki vjetrovi koje je donio Ragasa, probudili su stanovnike Hong Konga u ranim jutarnjim satima

Jaki vjetrovi otpuhali su dijelove krova pješačkog mosta i srušili stotine stabala diljem grada. Brod se zabio u obalu, razbivši niz staklenih ograda uz obalu.

Područja oko nekih rijeka i šetnica bila su poplavljena, uključujući biciklističke staze i igrališta. U nekoliko restorana na šetnicama, namještaj je kaotično razbacan vjetrom. 90 ozlijeđenih osoba zbrinuto je u bolnicama.

At 12:00 Wednesday, Jiangmen in South China’s Guangdong Province logged its strongest wind on record, with a local station measuring gusts of 67 m/s (above Beaufort scale 17). With the Typhoon #Ragasa coinciding with astronomical tide, some waters may see huge waves. The city has… pic.twitter.com/zFParIKxgd — Global Times (@globaltimesnews) September 24, 2025

In bed, recovering from a brutal chase. My 82nd core penetration did not come easy, but it did come. Got into #Typhoon #RAGASA's eye on Hailing Island #China around 6 pm. Storm was decaying but violent. Eyewall was gusty, explosive, micobursty. Lots of damage to hotel & trees. pic.twitter.com/3YpzkQks0n — Josh Morgerman (@iCyclone) September 24, 2025

Stotine ljudi evakuirano

Hong Kong i Macao, obližnje središte kasina, otkazali su škole i letove, a mnoge trgovine su zatvorene. Stotine ljudi potražilo je utočište u privremenim centrima u svakom gradu.

Ulice u Macau pretvorile su se u potoke s krhotinama koje plutaju po vodi. Spasilačke ekipe rasporedile su gumene čamce kako bi spasile one koji su ostali zarobljeni.

Lokalni dobavljač električne energije u gradu kockarnicama obustavio je opskrbu strujom u nekim poplavljenim, nizinskim područjima radi sigurnosti. Kako su vjetrovi slabili, neki su gazili poplavljenim ulicama kako bi ulovili ribu.

POGLEDAJTE VIDEO: Stravične snimke: Zbog tajfuna uništeno 220 zgrada, vozila na cestama izgledaju kao iz apokalipse