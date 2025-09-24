Dramatične snimke oluje koja hara sve pred sobom: Potopljene ceste, odnesena vozila i mrtvi...
Žestoki vjetrovi koje je donio Ragasa, nekada supertajfun, probudili su stanovnike Hong Konga u ranim jutarnjim satima
Tajfun Ragasa, jedna od najjačih oluja koje su pogodile Aziju u posljednjih nekoliko godina, udario je valovima na šetnice Hong Konga nakon što je ostavio smrtonosna razaranja na Tajvanu i Filipinima.
Na Tajvanu je 17 ljudi poginulo nakon što su poplave potopile ceste i odnijele vozila, a 10 smrtnih slučajeva zabilježeno je na sjeveru Filipina.
Gotovo 1,9 milijuna ljudi preseljeno je diljem pokrajine Guangdong, južnokineske gospodarske sile. Meteorološka postaja u gradu Chuandao zabilježila je maksimalne udare vjetra od 241 km/h u podne, što je najviše u gradu Jiangmenu od početka mjerenja, piše AP Newsroom.
Udari vjetra rušili sve pred sobom
Državna televizija CCTV izvijestila je da je tajfun stigao do obale otoka Hailing u gradu Yangjiang oko 17 sati, s maksimalnim vjetrovima blizu središta od 144 km/h.
Snažni vjetrovi udarali su u drveće i zgrade, a olujne kiše smanjivale su vidljivost, pokazala je snimka kineske državne novinske agencije Xinhua.
Predviđa se da će se tajfun nastaviti kretati prema zapadu, što je u četvrtak dovelo do obustave željezničkog prometa u regiji Gunagxi.
Ozlijeđeno 90 osoba
Jaki vjetrovi otpuhali su dijelove krova pješačkog mosta i srušili stotine stabala diljem grada. Brod se zabio u obalu, razbivši niz staklenih ograda uz obalu.
Područja oko nekih rijeka i šetnica bila su poplavljena, uključujući biciklističke staze i igrališta. U nekoliko restorana na šetnicama, namještaj je kaotično razbacan vjetrom. 90 ozlijeđenih osoba zbrinuto je u bolnicama.
Stotine ljudi evakuirano
Hong Kong i Macao, obližnje središte kasina, otkazali su škole i letove, a mnoge trgovine su zatvorene. Stotine ljudi potražilo je utočište u privremenim centrima u svakom gradu.
Ulice u Macau pretvorile su se u potoke s krhotinama koje plutaju po vodi. Spasilačke ekipe rasporedile su gumene čamce kako bi spasile one koji su ostali zarobljeni.
Lokalni dobavljač električne energije u gradu kockarnicama obustavio je opskrbu strujom u nekim poplavljenim, nizinskim područjima radi sigurnosti. Kako su vjetrovi slabili, neki su gazili poplavljenim ulicama kako bi ulovili ribu.
