NEKOLIKO OZLIJEĐENIH /

Četiri škijaša poginula u nizu lavina na sjeveru Italije: Na snazi upozorenje treće razine

Četiri škijaša poginula u nizu lavina na sjeveru Italije: Na snazi upozorenje treće razine
Foto: Nicolas Tucat/afp/profimedia/ilustracija

Svi incidenti dogodili su se na dan koji je procijenjen kao visokorizičan za lavine, a na snazi je bilo i upozorenje treće razine

7.2.2026.
22:45
Hina
Nicolas Tucat/afp/profimedia/ilustracija
Četiri osobe su poginule, a nekoliko je ozlijeđeno u nizu lavina na sjeveru Italije u subotu. U alpskoj regiji Valtellina, lavina je pogodila tri skijaša, usmrtivši dvojcu.

Talijanska gorska služba spašavanja u Trentinu izvijestila je o dvije lavine, u kojima je stradala po jedna osoba.

Također je došlo do incidenta u dolini Aosta na granici sa Švicarskom i Francuskom gdje je lavina odnijela dvoje ljudi iz skupine od petero skijaša. Međutim, zahvaljujući opremi, uspjeli su se osloboditi iz snijega.

Svi incidenti dogodili su se na dan koji je procijenjen kao visokorizičan za lavine, a na snazi je bilo i upozorenje treće razine, od ukupno pet na europskoj ljestvici opasnosti od lavina.

POGLEDAJTE VIDEO: Ekstremne hladnoće i oluja uzele već 15 života, zemlju potpuno paralizirao snijeg

ItalijaLavinaSkijašGorska Služba Spašavanja
