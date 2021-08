RTL-ova Potraga istražila je što je šerijatsko pravo; Stručnjaci za islam kažu da islam u suštini čuva prava ljudi, osobito žena, a nametanje burki je zloupotreba i suprotno Božjoj volji. Po šerijatskom zakonu, neke su stvari strogo kažnjive, pa se tako za krađu odsijecaju prsti, za klevetu se dobiva 40, a za bludnje radnje čak 100 udaraca bičem.

Mnogi danas pokušavaju pobjeći iz Afganistana jer oni koji su surađivali sa Zapadom za talibane su izdajice, a izdaja se prema šerijatskom pravu kažnjava smrću.

Otac zlostavljao majku

O zloupotrebi vjere i vjerskih zakona, a Potragu je govorio azilant Yazdan Fayyaz, koji s majkom i sestrama živi u Hrvatskoj. Iz Irana su pobjegli jer je njegov otac bio vjerski fanatik, koji je zlostavljao majku.

''Sad idem sa ženama u razred što u Iranu ne bih mogao. Muški su razdvojeni od ženskih, ne bih tamo mogao ni imati prijateljice što ovdje smijem. ja ako dođem u kratkim hlačama mogu dobiti i kaznu da sam to reklamirao. Sad su bili koncerti razni, toga u Iranu nema. Pjesma se ne može slušati u javnosti i to je zabranjeno. To je zatvorena država'', rekao je Yazdan Fayyaz.

Yazdan uskoro kreće u treći razred medicinske škole.

Policija provjerava kako su ljudi obučeni

Kazao je kako i za maloljetne isto postoji kazna, ali kazna nije ni udarac ni zatvor nego položiti ispit iz tog dijela islama, npr. 10 sati ići na vjeronauk.

Policija se tamo kombijem vozi gradom i provjerava kako su ljudi obučeni, opisuje ovaj azilant.

''Kao dijete s pet godina je moja najveća briga bila da čim čujem da mama vrišti, skrivam noževe po kuhinji da je ne ubije. To mi je stvorilo sliku iz islama. Moj otac pet puta dnevno moli Boga i okreće se prema Saudijskoj Arabiji kako onda Bog dozvoli da to čini mojoj majci'', ispričao je Fayyaz.