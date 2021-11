Suspendirani osječki sudac Zvonko Vekić i njegova suosumnjičena prijateljica, nakon jutrošnjeg uhićenja i pretresa u Osijeku, dovedeni su u Zagreb gdje će ih istražitelji ispitati o optužbama za pranje novca.

Nakon ispitivanja Uskok će odlučiti hoće li protiv Vekića i Nataše Sekulić uz istragu zatražiti i određivanje istražnog zatvora o čemu će odlučivati sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda.

Vekić je u istražnom zatvoru bio i nakon prvog uhićenja kada ga je s još dvojicom sudaca osječkog suda, Antom Kvesićem i Darkom Krušlinom, pravomoćno osuđeni bivši čelnik "Dinama" Zdravko Mamić optužio za primanje 400 tisuća eura mita.

Nema saznanja o slučaju

Glasnogovornik osječkog Županijskog suda Miroslav Rožac izjavio je u srijedu da nema saznanja o ovom slučaju, jer su informacije o Vekićevu uhićenju zbog sumnje u pranje novca saznali iz medija te da se istraga protiv Vekića i dalje vodi u Zagrebu.

Rožac je podsjetio da su trojica sudaca, temeljem prijedloga predsjednika Županijskog suda i odluke Državnog sudbenog vijeća, udaljeni od obnašanja sudačke dužnosti u travnju ove godine i sukladno toj odluci primaju 50 posto plaće dok traje postupak.

Na upit što će biti sa sudačkim karijerama trojice sudaca ukoliko budu osuđeni za kaznena djela za koja ih se tereti, Rožac navodi kako će o tome odlučivati Državno sudbeno vijeće.

Ocijenio je kako ova situacija "svakako šteti ugledu suda", ali se osječki Županijski sud trudi "da i dalje radi zakonito i savjesno, radi vraćanja povjerenja građana, koje je narušeno ovakvim pojedinačnim ekscesima".

Pranje novca?

Zamoljen da komentira tvrdnje Zdravka Mamića na Facebooku kako se u slučaju uhićenja suca Zvonka Vekića radi o pranju njegovog novca, kojeg je on dao sucima Rožac kaže da o tome ne može govoriti, jer su to okolnosti o kojima se vodi istraga.

Policija je, ne otkrivajući identitet, ranije potvrdila da je osječki PNUSKOK, u suradnji s Uskokom i Samostalnim sektorom za financijske istrage Ministarstva financija nastavio kriminalističko istraživanje nad dvije osobe zbog sumnje u pranje novca.

I Uskok je potvrdio da su uhićenja provedena zbog sumnje u kazneno djelo pranja novca "u vezi s kaznenim djelima protiv službene dužnosti koja su od ranije predmet istrage".

"U ovom trenutku može se potvrditi da jedna od osoba protiv koje se provode hitne dokazne radnje obnaša dužnost u tijelu sudbene vlasti te je u odnosu na tu osobu zatraženo skidanje imuniteta što je Državno sudbeno vijeće i odobrilo. Uskok će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost”, priopćilo je tužiteljstvo.

Mamićevo priopćenje

Mamiće se oglasio na Facebooku.

"Posljednjih tjedana i mjeseci u tišini radim na reformi pravosuđa, a danas se vidi još jedan u nizu rezultata onoga što smo zajedno pokrenuli – uhićen je sudac Vekić i njegova prijateljica zbog sumnje za pranje novca koji su izreketarili od onih kojima su trebali suditi po zakonu. Da, dobro ste pročitali, sudac Županijskog suda bavio se PRANJEM NOVCA. Netflix, pusti Narcose, dođi ovdje. Nadam se da neki sudac nekog višeg suda neće večeras u Dnevniku istupiti javno i reći da je to normalna djelatnost u fušu, baš kao što je doživotno uzdržavanje bakica uz otimanje imovine, uzimanje robe u vrijednosti 100 000 eura i sadnja privatnih voćnjaka novcem poreznih obveznika. U Vekićevoj praonici nisu se Perwollom i Persilom prale samo Vekićeve pare, obzirom da je bio dostavljač novaca za ostale krivosuce reketare, treba istražiti što je s novcem radio i za Kvesića, Vrbana, Krušlina, te svoje pajdaše s one strane zakona. Nadam se da je i suce Ustavnog suda i svih viših sudova barem malo sram kakve kriminalce u svojim redovima brane, ali polako, činjenica da me nitko od njih nije tužio za sve što sam iznio u javnost govori dovoljno za sebe. Istina i vrijeme su na mojoj strani", napisao je Mamić.