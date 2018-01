UGLEDNI HRVATSKI ZNANSTVENIK NA PRAGU VELIKOG OTKRIĆA: ‘Lijek protiv karcinoma pluća je spreman’

“Tumori su jako pametni, oni evoluiraju. Kada ih tretiramo određenim lijekom, postaju rezistentni. Uvijek moramo biti spremni imati bataljun novih lijekova koje ćemo moći proizvesti nakon što su mutacije otkrivene kod pacijenata”, kaže dr.sc. Igor Štagljar

Profesor s odjela za biokemiju i medicinsku genetiku na sveučilištu u Torontu dr. sc. Igor Štagljar sa svojim je timom došao nadomak izlječenju jednog od najzloćudnijih tumora današnjice – raka pluća.

“Došli smo do tog stadija da je lijek spreman za upotrebu i počet ćemo ga primjenjivati i u Hrvatskoj. Surađujemo s KBC-om Jordanovac i vrlo brzo ćemo početi s istraživanjem u Kanadi, ali i u Hrvatskoj”, kazao je dr. Štagljar gostujući u emisiji ‘U svom filmu’ Hrvatske radiotelevizije.

Već traže lijekove protiv raka gušterače, prostate, dojke…

Put do takvih znanstvenih otkrića obično traje osam do deset godina, no u slučaju dr. Štagljara i njegovog tima trajao je pet godina.

“Primijenili smo novu tehnologiju koju smo razvili prije tri-četiri godine i s kojom sada možemo proučavati 500-tinjak različitih ljudskih bolesti. Ta tehnologija je na neki način svjetsko čudo, koje će uskoro biti primjenjivano ne samo za pronalaženje lijeka protiv raka pluća, već u mom laboratoriju proučavamo i lijekove protiv karcinoma gušterače, prostate i karcinoma dojke”, kazao je Štagljar.

Za tu je tehnologiju, kaže, dobio nagradu od 3,25 milijuna dolara koji su mu bili dovoljni da je razvije na takvu razinu da će za nekoliko godina imati preteče lijekova protiv mnogih karcinoma.

“Tumori evoluiraju i nikada ih nećemo moći pobijediti”

Ipak, kaže, tumore nećemo nikada uspjeti pobijediti.

“Tumori su bolest prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Možda ćemo ih jednoga dana razumjeti na molekularnom nivou, ali nećemo ih nikada pobijediti. Tumori su jako pametni, oni evoluiraju. Kada ih tretiramo određenim lijekom, postaju rezistentni. Uvijek moramo biti spremni imati bataljun novih lijekova koje ćemo moći proizvesti nakon što su mutacije otkrivene kod pacijenata. Bit cijelog istraživanja tumora jest da ih u sljedećih 20-30 godina možemo tretirati kao kronične bolesti”. naglasio je.

Kada su karcinomi u pitanju, geni imaju mali postotak utjecaja, tek devet posto, dok ostalih 91 posto dolazi iz okoline. Štagljar ističe da 40 posto svih karcinoma možemo sami spriječiti tako da pazimo što jedemo i pijemo, da ne pušimo i ne izlažemo se infekcijama virusa i bakterija.

