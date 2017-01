OORTOV OBLAK: Kroz rubne dijelove Sunčevog sustava proletjet će zvijezda

Za samo 1,35 milijuna godina kroz rubne dijelove našeg Sunčevog sustava proći će zvijezda, i potencijalno poslati cijelo jato kometa prema nama.

A nova je studija otkrila kako bi ta zvijezda mogla proći još bliže nama nego što smo prije mislili, piše IFLScience.

Ime zvijezde je Gliese 710, i dvostruko je manja od našega Sunca, a trenutno se nalazi udaljena 64 svjetlosne godine od Zemlje. I kreće se prema nama.

Pet puta bliže nego što se mislilo

Očekuje se da će najbliže doći na udaljenost od samo 77 svjetlosnih dana, ili 13.346 AJ (1 astronomska jedinica udaljenost je Zemlje od Sunca). A to je pet puta bliže nego što se prije mislilo.

Novi proračuni napravljeni su pomoću ESA-ine svemirske zvjezdarnice Gaia, koja trenutno mapira svaku zvijezdu u Mliječnoj stazi.

To možda djeluje daleko, ali nalazi se unutar Oortovog oblaka, područja kometa koji okružuju Sunčev sustav, a koji se prostire od 5.000 do 200.000 AJ. Stoga je vjerojatno da će ova zvijezda poremetiti putanje nekih od ovih kometa, te moguće poslati neke od njih i prema nama.

Dugotrajna kiša meteora

“Gliese 710 će prouzročiti vidljivu kišu meteora s prosječnom gustoćom od oko deset kometa godišnje, a koja će trajati tri do četiri milijuna godina”, napisali su znanstvenici koji su radili na projektu, Filip Berski i Piotr A. Dybczyński, astronomi sa Sveučilišta Adam Mickiewicz u Poljskoj.

“Po našim procjenama može se očekivati da će ova zvijezda imati najjači utjecaj na objekte u Oortovom oblaku u slijedećih deset milijuna godina, a već dugo nije bilo toliko utjecajnog objekta u blizini Sunca.”

Nije još potpuno jasno kako će ova zvijezda točno utjecati na Sunčev sustav. Ako još bude ljudi na Zemlji, vjerojatno će primjetiti pokoji novi komet, iako ih Jupiter obično sve pokupi.

No ovo nije jedina zvijezda koja bi nam se trebala približiti. Do sada ih je otkriveno čak 14 koje bi trebale doći do unutar tri svjetlosne godine od sunca u slijedećih nekoliko milijuna godina.

Ako nam se neka i opasno približi, nadamo se da ćemo do onda imati načina da ju odbacimo od nas.