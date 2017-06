NIJE DA NISMO MALO LJUBOMORNI… Ovo je deset životinjskih vrsta koje žive znatno dulje od ljudi

Ako mi ljudi stvarno želimo živjeti dulje, možda bismo mogli nešto naučiti od desetaka životinjskih vrsta čiji prosječni životni vijek traje dulje od naše jadne 71 godine, piše Science Alert.

Zanimljivo je da su gotovo sve to vodene životinje.

1. Arctica islandica – 507 godina





Vrsta jestive školjke s područja sjevernog Atlanskog oceana. Školjka ove vrste nazvana Ming (1499.- 2006.) izvučena je s obale Islanda 2006. godine, te je brojanjem godišnjih linija rasta na školjci izračunato da je dotična jedinka stara čak 507 godina, što je najstariji potvrđeni primjerak nekolonijalne životinje.

Nije joj bilo moguće odrediti spol, jer su joj organi za razmnožavanje bili “potrošeni”.

2. Grenlandski morski pas – 400 godina

Za njega su znanstvenici tek nedavno otkrili da može preživjeti stvarno dugo.

Tako je otkriveno da je njegov ritam srca nevjerojatno spor, jer kuca samo jednom svakih deset sekundi.

3. Cjevasti crv Lamellibrachia – do 250 godina

Ovi crvi žive na duboko na dnu oceana, gdje ugljikovodici (nafta i metan) cure iz samog dna. Hrane se isključivo bakterijskim simbiontima koji žive u njima.

4. Grenlandski glatki kit – preko 200 godina

Debeli kit tamne boje, može narasti do dužine od 14 do 18 metara, a težiti od 75 do 100 tona. Živi isključivo u plodnim arktičkim u podarktičkim vodama, te za razliku od drugih kitova ne odlazi u toplije vode za vrijeme razmnožavanja.

5. Rougheye rockfish (Sebastes aleutianus) – 205 godina

6. Crveni morski ježinac – može doživjeti 200 godina

7. Divovska kornjača s Galapagosa – 175 godina

8. Gujdako – 165 godina

9. Kornjača aldabra – 152 godine u zatočeništvu

10. Jezerska jesetra – ženke do 152 godine