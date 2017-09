RUŽNE SCENE NA POLJUDU: ‘Said je rekao da me nabije na ku**c, e pa nabijem i ja njega’

Kraj utakmice između Hajduka i Lokomotive na Poljudu obilježio je sukob igrača.

Posebno su se u tome istaknuli Ahmed Said i Dejan Radonjić. Napadač Lokomotive otkrio je svoju verziju priče.

[VIDEO] LUDNICA NA POLJUDU: Almeida ušao s klupe i s dva gola donio preokret Bijelima, Lokosi osigurali bod u 92. minuti

“Hajduk uvijek bio drag. Kada sam prije tri godine izvrijeđao u jednom istupu Rijeku, uvijek sam govorio da mi je Hajduk drag. Almeida je zabio pogodak i onda je 40 metara šetao s loptom koja je nestala. Pitao suca gdje je lopta, da se nastavi susret. To jednom Hajduku, koji je gospodski klub ne pristaje”, kazao je Radonjić, javljaju 24 sata.



[VIDEO] LOKOMOTIVA OŠTEĆENA NA POLJUDU? Zagrepčanima sporan Almeidin prvi gol, oglasio se i Portugalac

Pojasnio je potom što se dogodilo.

Pogledaj fotogaleriju

“Imam ugovor sa Dinamom. Zar bi trebao slaviti kada Hajduk postigne pogodak? Slavio sam uz klupu, nisam nikoga provocirao”, počeo je i nastavio.

“Čitao sam Saidov nedavni intervju prije. Sve je u tome bilo lijepo, da voli obitelj i slično, a onda me danas brutalno izvrijeđao. Vrijeđao me najgorim psovkama, rekao mi ‘nabijem te na k…c’. E pa nabijem ja njega na k…c”, poručio je Radonjić te je dao do znanja da navija za Hajduk uvijek osim kad igraju s Dinamom.