BUKIĆ I TUCAK NE DIŽU RUKE OD KAPETANA SUKNA: HVS je šokiran stavom Talijana! ‘Malo čudi to sve skupa’

Sandro Sukno mora propustiti ostatak sezone zbog srčanih problema

Liječnička suspenzija Sandra Sukna do kraja sezone izazvala je ‘šok i nevjericu’ izbornika hrvatske vaterpolske reprezentacije. Ivica Tucak priznao je to u razgovoru za Sportske novosti, nastavno na rezultate pretraga koje su ukazale da 27-godišnji kapetan hrvatske reprezentacije ima srčanih problema.

Tucak kaže da se šokirao jer zna ‘rezultate pretraga hrvatskih liječnika, nalaze od prije 10-15 dana’. Detaljnije pojašnjava i pita se:

U nalazima ništa upitno

” U njima ništa nije bilo upitno. Dapače, sve je u najboljem mogućem redu. Nikakvih problema, jedna do dvije kontrole godišnje, ali nikakve zapreke. Kao što on konačno nikakve zapreke nije ni imao. Drugo što mogu reći, ne dovodimo ništa u pitanje, ne dvojim u etičnost i stručnost, ali zašto bi mišljenje ikojeg inozemnog stručnjaka bilo mjerodavnije od mišljenja hrvatskih stručnjaka, na koncu od stava stručnjaka iz Clevelanda dr. Mihaljevića koji spada u krug najboljih svjetskih kardiologa?”

Tucak je potom objasnio što slijedi:

“Mi ćemo već u srijedu ići kod prof. dr. Mihajla Šeste u klinici Magdalena, koji je također međunarodno priznati vrhunski kardiolog. Idemo sa Suknom i predsjednik HVS-a Sloboda, i dr. Labar i ja, svi! Svi smo uz njega. Zato što Sandro nije, niti se smije osjećati samim u svemu ovome. Najbitnije je, jasno, Sandrovo zdravlje i primarno se time vodimo, ali ponavljam, zašto bi nečije mišljenje sa strane bilo mjerodavnije od naših, hrvatskih stručnjaka koje cijeli svijet želi, cijeni i plaća? Vjerujem da će to sve završiti dobro i da će se Sandro i dalje baviti onime što radi najbolje.”

Isto govori i dopredsjednik i izvršni direktor HVS-a Perica Bukić.

Njegovo zdravlje je najvažnije

“Zatečeni smo mišljenjem liječnika iz Italije jer su svi dosadašnji pregledi koje je Sandro obavljao, a radio je to u Zagrebu, ali i u Italiji, iskazivali puno optimizma. Slali smo mi nalaze i drugim autoritetima po svijeta iz tog područja, nikom to nije izgledalo na način takav da se sad negdje piše o mogućem kraju karijere. Šok je svima, prvo Sandru, zatim nama u hrvatskom vaterpolu. S druge strane, primarno je njegovo zdravlje. Nakon ovakvog mišljenja, mi smo apsolutno uz Sandra, on je u tretmanu našeg liječničkog povjerenstva, prof. dr. Borisa Labara i dr. Dinka Pivalice.”

“U sljedećih mjesec-mjesec i pol dana napravit ćemo jedan konzilij u Hrvatskoj, možda već i sljedeći tjedan, a nakon toga planiramo poslati Sandra u Cleveland da i tamo obavi još jedan set pretraga. Prije svega zato da bi Sandro prije svega imao što precizniju dijagnozu. Ono što je njemu utvrđeno je urođena anomalija s kojom u posljednjih 15-ak godina vrhunskog bavljenja sportom on nikad nije imao baš nikakve smetnje, probleme. I dolazi sad ovakav stav iz Italije… Čujte, pa nije on prvu godinu u Italiji. On je ondje s prekidima možda i pet godina. Malo čudi sve to skupa. Ponavljam, uzet ćemo još dva mišljenja nakon kojih će Sandro imati jasniju sliku i na njemu će s obitelji biti odluka o nastavku karijere.”