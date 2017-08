OPET GUŽVE PRED POLJUDOM: Dance čeka pakao, Hajduk pustio u prodaju još 1500 ulaznica

Od trenutka kada je stigla vijest da Hajduk ipak može igrati pred navijačima uzvratnu utakmicu trećeg pretkola Europske lige s Brondbyjem krenule su gužve na blagajnama.

Iz Hajduka je u utorak poslijepodne stigla obavijest da ulaznica za susret više nema te da je u samo 26 prodano 26 850 ulaznica.

HRVATSKI NOGOMETNI PREPOROD: Ovo nismo nikad vidjeli, više od 50.000 navijača pratit će uživo naše klubove

U četvrtak u 8:00 početak prodaje preostalog dijela ulaznica za Hajduk – Brøndby • https://t.co/Gp8fIfdlob #Hajduk pic.twitter.com/dXBCYtBMOa — HNK Hajduk Split (@hajduk) August 2, 2017

“U redovnoj prodaji za sada ulaznica više nema, osim prošlogodišnjim pretplatnicima kojima mjesta čuvana do srijede u 20 sati”, priopćio je Hajduk.

[FOTO] Hajdukovci odradili posljednji trening uoči ogleda s Dancima • https://t.co/U0XqRn7UYB #Hajduk pic.twitter.com/GiO0ZFSH9a — HNK Hajduk Split (@hajduk) August 2, 2017

DANCE ČEKA PAKAO: Poljud rasprodan u rekordnom roku, Bijeli objavili koliko su točno prodali ulaznica

U četvrtak ujutro pušteno je u prodaju još 1500 ulaznica koje su ostale nakon prodaje lanjskim pretplatnicima, javlja Dalmatinski portal. Dodaju kako ih mogu kupiti isključivo članovi Kluba za 2017. godinu. Jedna osoba može kupiti maksimalno 4 ulaznice.

[FOTO] Poljud u novom ruhu: Nakon travnjaka, stigle i nove klupe za pričuve • https://t.co/vzd1iWDbnQ #Hajduk pic.twitter.com/eXq3nhv0nq — HNK Hajduk Split (@hajduk) August 2, 2017

U međuvremenu iz hajduka je iza deset sati je stiglo priopćenje:

“Od ovog je trenutka u prodaji još 900 dodatnih ulaznica za zapadnu tribinu (ulaz B) za današnju utakmicu HNK Hajduk – Brøndby IF. Ulaznice se mogu kupiti isključivo izravnom prodajom (opcija “print at home” više nije aktivna), bez obzira na status članstva, i to na sljedećim prodajnim mjestima diljem Hrvatske. Ulaznica za ostale tribine još uvijek ima u Odjelu za članstvo na Poljudu, ali na tom je prodajnom mjestu prodaja moguća isključivo članovima”