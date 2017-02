TRI PREMIERLIGAŠA RATUJU ZA NJEGA: Bivši Hajdukov kapetan već na ljeto ide u Englesku?

Bivši Hajdukov kapetan Lovre Kalinić (26) ove je zime s Poljuda prešao u belgijski Gent, ali čini se da bi se tamo mogao zadržati vrlo kratko.

Odlične izvedbe na golu Genta vrlo su brzo privukle pažnju drugih klubova, a engleski tabloid The Sun tvrdi da Kalinića na oku imaju tri člana Premier lige. Gent je prošli tjedan u šesnaestini finala Europske lige senzacionalno izbacio Tottenham, a u uzvratnoj su utakmici na Wembleyju (2-2), ističe spomenuti dnevni list, vratara hrvatske reprezentacije gledali skauti Evertona, Southamptona i West Hama.

NOĆ U KOJOJ SU SE DOGAĐALE NEVJEROJATNE STVARI! Lovre Kalinić jedan od junaka povijesnog uspjeha za Gent

Gent će tražiti 12 milijuna eura?

Najuporniji je navodno Everton čiji se menadžer Ronald Koeman na ljeto namjerava baciti u potragu za novim prvim golmanom. Doduše, prvi je izbor Toffeesa navodno vratar Southamptona Fraser Forster, a dođe li do tog tansfera, to bi moglo otvoriti Kaliniću put prema dresu Svetaca. U igri je, piše The Sun, i West Ham čiji je trener Slaven Bilić itekako dobro upoznat s Kalinićevim kvalitetama.



Bivši hajdukovac prošle je zime bio na korak prelaska u redove Aston Ville. Transfer je tada propao zbog problema s radnom dozvolom, a na ljeto bismo mogli vidjeti hoće li drugi pokušaj biti uspješan. The Sun navodi da će Gent tražiti oko 12 milijuna eura od potencijalnog kupca što je četiri puta veći iznos od onoga koji je platio Hajduku prošli mjesec.