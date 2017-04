‘NIJE SE DOGODILO’: Rakitić otkrio navijačima planove za ostatak sezone

No pudo ser… Gracias a nuestra afición por su aliento y por creer en nosotros 🙌🔝 A pelear por los objetivos que nos quedan #ForçaBarça 🔵🔴 It did not happen… Thanks to our fans for their amazing support and for believe in us 🙌🔝 Now, we have to fight for our other goals #ForçaBarça 🔵🔴

A post shared by Ivan Rakitic (@ivanrakitic) on Apr 19, 2017 at 3:00pm PDT