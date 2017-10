DANIJEL SUBAŠIĆ PODUPIRE DALIĆA: ‘Vidi se da zna svoj posao, treba ga pustiti da radi’

Još se jednom, ovaj put u razgovoru za Sportske novosti, vratio Danijel Subašić na ključnu utakmicu hrvatske nogometne reprezentacije u kvalifikacijama za odlazak na Svjetsko prvenstvo, pritom i dao svoje viđenje stručnosti Zlatka Dalića.

Hrvatska je pobjedom protiv Ukrajine u Kijevu izborila dodatne kvalifikacije za odlazak na Mundijal kojem će sljedeće godine domaćin biti Rusija, a učinila je to pod vodstvom Dalića, ‘vatrogasca’ kojem Hrvatski nogometni savez u ruke dao izabranu vrstu nakon otkazivanja suradnje Anti Čačiću.

Krenuo je standardni golman Vatrenih osvrtom na kijevski ogled, potvrdivši da su igrači bili pod stresom protiv Ukrajinaca.

“Ma naravno da jesmo. Nama je svima stalo do reprezentacije i želimo ići u Rusiju. Zato i jest toliki stres i pritisak. Osjećala se nervoza.”



Nije se želio Subašić osvrtati na pogreške koje je Čačić kroz kvalifikacije za SP napravio, sve je ovako prokomentirao:

“To neka drugi ocjenjuju. Nije to na meni. Svi smo u istome košu kad ide i kad ne ide, svi smo krivi ili zaslužni. To je tako u nogometu. Tko će raditi te daljnje analize neka radi. Samo kažem da u baražu moramo staviti naglasak na to da se znamo organizirano braniti. Jer kad imaš “blackout”, kao što ga imaju sve momčadi, tada je bitno da si spreman igrati organizirano defenzivu, a ne samo juriti prema naprijed bez obveza. Posjedujemo ekipu koja je stvarno super, jedino ću reći da nam puno nedostaje Marko Pjaca, pravo krilo. Time što njega nema puno gubimo.”

O Daliću je kazao:

“Vidi se da čovjek zna nogomet, i svoj posao. Da je igrao nogomet. Treba ga pustiti da radi, pa ćemo vidjeti što će biti. Tako sam pričao i ranije za svakog drugog izbornika.”