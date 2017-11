KOPIĆ NAJAVIO OTVORENU UTAKMICU U OSIJEKU: ‘Nećemo parkirati autobus i čekati što će biti’

Hajduk je na Poljudu u subotu remizirao protiv Osijeka 1-1, a već u srijedu čeka ih novi dvoboj protiv istog protivnika, ali ovaj put u Gradskom vrtu u četvrfinalu Kupa.

Trener Hajduka komentirao je taj posljednji remi:



“Volja, želja i motivacija bili prisutni od prve do zadnje sekunde utakmice, ali ideja igre nije bila stabilna u izvedbi. Pod pritiskom velike želje i energije u nekim fazama prvog poluvremena nismo ispunjavali dogovor, a primljeni gol nas je poremetio i promijenio psihološku stabilnost. U drugom dijelu smo zamjenama i promjenom formacije napravili sve da dođemo do gola, nadali smo se da ćemo zabiti i ranije i napraviti potpuni preokret, no nismo uspjeli. Što se tiče pristupa, nemam značajnijih primjedbi, kao ni na kvalitetu igre, koju smo imali u dijelovima utakmice, pa bi se izgubila, i na tome moramo raditi”, rekao je Željko Kopić, a prenosi 24 sata.

Otkrio je i kako jedanaesterce ne vježba samo uoči Kup utakmica nego stalno, a sastav za tu utakmicu nije želio otkriti:

U Osijeku se neće braniti

” Mi smo u obje utakmice i u Puli i protiv Osijeka težili kontroli situacije. Željeli smo se nametnuti, nekad je to bilo bolje, nekad lošije, i to je smjer u kojem idemo u svakoj utakmici. Nećemo doći u Osijek, ‘parkirati autobus’ u obranu i čekati što će biti. Nastojat ćemo biti na najvišoj razini”, dodao je.

Biti trener Hajduka u ovim je trenucima vrlo stresan posao, ali Kopić se zasada odlično nosi s tim:

“Znao sam kakva je situacija i gdje dolazim. Vodeći ljudi kluba s kojima sam kontaktirao nisu mi nikad stvarali veći pritisak od onoga što Hajduk sam po sebi nosi. Fokusiran sam na momčad, da oni budu pravi, sve ostalo želim ostaviti po strani, koncentriran sam da napravim sve što je u mojoj moći da momčad bude prava i ostvari željeni rezultat.”