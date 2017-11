FJODOR SE SPRDAO S ALEXANDEROM: Pogledajte sparing ozbiljno posvađane braće Jemeljanenko

Malo smo ‘kopali’ po društvenim mrežama i naišli smo na zanimljiv video koji je svojom objavom postao pravi hit, a itekako se dobro uklapa u trenutku situaciju između dva poznata MMA brata, velikog Fjodora i Alexandera Jemeljanenka, što je aktualna tema kad je riječ o slobodnoj borbi.

Kao što smo već pisali, Fjodor i Alexander više nisu u dobrim odnosima. Toliko da svoje razmirice rješavaju međusobnim optužbama i uvredama putem medija. Nakon što je Alexander u nekoliko navrata uputio kritike Fjodoru i ljudima koji ga okružuju.

Alexander se okrenuo Ramzanu Kadyrovu

Razlog njihovom lošem odnosu je to što se Alexandar nakon izlaska iz zatvora, okrenuo Ramzanu Kadyrovu i njegovoj MMA promociji. Fjodoru je to zasmetalo, pa se svom bratu javio otvorenim pismom koje je bilo podosta dugo i u njemu se spominju neki ljudi o kojima ne znamo apsolutno ništa i koji se više tiču privatnih stvari između dva brata, a Fjodor je odlučio stati u obranu svog dugogodišnjeg menadžera i prijatelja te vlasnika M-1 promocije, Vadima Finkelsteina, za kojeg je Alexander izjavio kako mu nikad nije pružao pravu podršku.

Pa je tako “Posljednji imperator” napisao kako kritiziranje Vadima nema apsolutno nikakvog temelja, a dotaknuo se i Alexanderove borbe protiv Mirka Filipovića, koju je Rus izgubio brutalnim high-kickom Hrvata. Više o tome možete pročitati – OVDJE.



Mirkovo ime povlači se u svađi dva brata

Naravno, jedno povlači drugo. Nije se dugo čekalo na odgovor Alexandera koji je u intervjuu za ruski portal Sovsport.ru portal istaknuo kako nije iznenađen reakcijom svog brata Fjodora. Upravo suprotno… Alexander je kazao kako je, u biti, zadovoljan reakcijom svog brata, a otkrio je i nove detalje oko borbe protiv Cro Copa, koji se ni kriv, ni dužan, povlači u ovom međusobnom ratu dvojice braće.

Malo smo surfali društvenim mrežama i naišli na zanimljiv video koji je postao pravi hit i koji je pogledan više od 153 000 puta. Naime, na Facebooku je objavljen zanimljiv video jednog od brojnih sparinga između Fjodora i Alexandera. Dvojica su braće nekad stalno zajedno trenirali, bili su jedno drugom podrška, trener, sparing partner… Za Alexandera u tom trenutku vjerojatno nije bilo boljeg trenera i sparing partnera nego Feđa (kako Alex voli nazivati Fjodora, op.a.), po mnogima najboljeg MMA borca svih vremena.

Vidjelo se to i za vrijeme sparinga u kojem je Fjodor pokazao svu raskoš svog talenta i tehnike. Fjodor ga je vrtio kako je htio, udario ga je kad je to zacrtao, a eskivažama ga je doslovno “sprdao”. Ne zna se točno kad je snimka nastala, ali pretpostavljamo da je to bilo vrijeme između 2004. i 2008. godine. Period kad je “Posljednji imperator” vladao Prideom, a Mirko Filipović uz njega bio najbolji borac legendarne bivše japanske organizacije slobodne borbe. Ili bar jedan od najboljih… Pogledajte i sami kako su to nekad radili Fjodor i Alexander.