CRO COP SE VRATIO U ZAGREB: ‘Kosaki je navodno pukla orbitalna kost i ima potres mozga’

Mirko Filipović vratio se iz Japana nakon pobjede nad Tsuyoshijem Kosakom. Za razbijanje Japanca bila mu je dovoljna svega jedna minuta, a u Zagreb se vratio u ponedjeljak oko 19:30.



Njegov protivnik nije dobro prošao u toj borbi:

“Nadam se da on nije ozbiljnije ozlijeđen. Doktor mi je rekao da mu je navodno pukla orbitalna kost. Nisam to ni govorio… Puno veće ozljede se događaju u skijanju. Nadam se da će biti okej, on ima potres mozga, nadam se da će to brzo proći”, rekao je Cro Cop za 24 sata.

‘Zadnji protivnik sigurno neće biti stariji od mene’

Potvrdio je kako će iduće godine definitivno rukavice okačiti o klin:

“Iduće godine će biti moja zadnja borba definitivno, u Saitami. Još ne znamo točno za sve termine, stvarno ne znam točno, vidjet ćemo. Ne znam tko će me čekati sljedeće godine, stariji sigurno neće biti od mene”, a osvrnuo se i na sina Ivana kojem je ovo bilo prvo putovanje u Japan:

“Presretan je. Bio je to lijep izlet za njega… Imali smo vodiče koji su nas vodili do znamenitosti. Njemu je to bilo prvi put da je letio u Japan. Saitama je jedan od hramova sporta u svijetu. Atmosferu je vidio, doživio je adrenalin, lijepa uspomena za njega.”