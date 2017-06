18 konkretnih prijedloga za najbolji provod ovoga ljeta

Napokon si se riješio škole i obveza, dugo toplo ljeto je pred vratima i naravno sezona tulumarenja, opuštanja i uživanja. Ako još ne znaš kamo otići i što raditi, rješenje potraži u našem vodiču kroz najbolje od ljeta 2017.

1. Inmusic festival, Zagreb, 19. – 21. lipnja

Zagrebački Jarun i ove godine postaje središte odlične glazbe i provoda. Jedan od najvećih regionalnih i definitivno najveći domaći glazbeni festival ove će godine, između ostalih, ugostiti

Kings of Leon, Arcade Fire, Flogging Molly, Alt J, Kasabian, The Strange, Zoster, Darka Rundeka.

Ulaznica za tri festivalska dana stoji 449 kuna. Festival je lani posjetilo oko 80.000 zaljubljenika u dobru glazbu, a ove se godine očekuje rušenje rekorda.

2. Obonjan festival, Obonjan, 23. lipnja – 3. rujna

Live svirke, nastupi DJ-a, komedije, kazališne predstave, filmske projekcije, predavanja, radionice, tečajevi joge dio su onog što nudi festival na otoku u blizini Šibenika. Ovaj festival nudi smještaj u šatorima, intimniju atmosferu i doista raznovrsan program. Hercules & Love Affair, Midland, Gerd Janson, Roy Ayers, Jordan Rakei, Gilles Peterson, Jack Savidge of Friendly Fires, Kaitlyn Aurelia, Flamingods neka su od glazbenih imena koja će ondje nastupiti.

3. Love International, Tisno, 28. lipnja – 5. srpnja

Nekadašnji Garden festival koji se iz Petrčana preselio u Tisno prvi je festival elektronske glazbe na hrvatskoj obali. Ovo je jedan od najposjećenijih festivala koji privlači raznoliku publiku iz svih dijelova svijeta na odličnu kombinaciju odmora i zabave. Tijekom dana festival pruža odmor pod suncem, a ugodne noći pod zvijezdama donose energiju i odličnu zvučnu kulisu. Tristan Dacunha, Honey Soundsystem, DJ Nature, Linkwood i mnogi drugi izvođači jamče savršen provod. Cijena ulaznice za osam dana je oko 1000 kuna.

4. Balkan Goa Fanatics, Mali Lošinj, 4. – 9. srpnja

Ako se zaljubljenik u trance glazbu, tada je ovaj festival idealan izbor za vas. Oaza goa ludila očekuje vas u uvali Liska Slatina (u blizini mjesta Ćunski), a u šest dana nastupit će više od 50 artista na dva floora te poharati uvalu live izvedbama i DJ setovima. Cijena ulaznice za ovaj festival je 100 eura.

5. Tabor Film festival, Veliki Tabor, 6. – 9. srpnja

Jubilarno 15. izdanje Tabor Film Festivala održat će se u dvorcu Veliki Tabor u Desiniću. Uz glavni filmski program, međunarodnu i domaću konkurenciju u kojoj se redatelji natječu u nekoliko kategorija, u popratnom filmskom programu festival donosi retrospektivu filmova iznimno uspješne slovenske animatorice Špele Čadež. Festival će i ove godine imati bogatu glazbenu ponudu. Urban, My Baby, Let 3, Porto Morto, Lovely Quinces nastupit će na pet stageova. Cijena ulaznice je 145 kuna.

6. Fresh Island Festival, Pag, 11. – 13. srpnja

Kroz dva festivalska dana u klubovima na Zrću nastupit će French Montana, duo Krept and Konan, engleska DJ zvijezda Tim Westwood, DJ ikona Jazzy Jeff, reperica, pjevačica i producentica Lady Leshurr te brojni drugi hip-hop i RNB artisti. Festival završava 13. srpnja nastupom Seana Paula i Rae Sremmurda na velikoj pozornici na plaži Zrće. Ulaznica za posjetitelje iz regije stoji 45 eura.

7. Ultra Europe, Split, Brač, Hvar, Vis, 13. – 19. srpnja

Peto, jubilarno izdanje ULTRA Europe festivala održat će se u Splitu na stadionu Poljud, a tulumarenje se nastavlja na Braču, Hvaru i Visu. Headlineri ove godine na splitskom Poljudu bit će Adam Beyer, Afrojack, Armin van Buuren, Axwell Λ Ingrosso, Carl Cox, David Guetta, Hardwell, Joseph Capriati, Marco Carola, Martin Garrix, Nic Fanciulli b2b Eats Everything, Nicole Moudaber, Sasha & John Digweed, Seth Troxler b2b The Martinez Brothers, DJ SNAKE, Steve Aoki i Tiësto, a uz njih će nastupati još mnoga druga imena. Za tri splitska dana karta stoji 169 eura, a zabavu na otocima još ćete dodatno platiti.

8. Pula Film Festival, Pula, 15. – 22. srpnja

Osim izuzetno bogata programa i impresivne brojke filmskih naslova, jedna od posebnosti ovogodišnje, 64. Pule, svakako je potpuno nova lokacija – plaža Ambrela, na kojoj će filmska avantura doživjeti novu dimenziju programom Kino uz more, namijenjenom mladim filmoljupcima.



9. Motovun Film Festival, Motovun, 25. – 29. srpnja

Ovogodišnje jubilarno dvadeseto izdanje ovog odličnog filmskog festivala zasigurno vas neće razočarati. Mali festival koji donosi velike stvari iz svijeta filma slavi umjetničku tvrdoglavost, neukalupljenost, autore koji su „svoji“ i ostali su svoji. Filmskim programom, mogućnošću izravne komunikacije između ljudi koji rade filmove i ljudi koji vole filmove, iz godine u godinu stvaraju nezaboravan ambijent za ljude koji uživaju u čaroliji filma.

10. SoundWave Croatia, Tisno, 27. – 31. srpnja

Deveto izdanje Soundwavea posjetiteljima donosi nastupe vodećih bendova, umjetnika i renomiranih DJ-a. Tijekom pet dana i noći svirat će se svašta, počevši od izlomljenih ritmova preko afra, housea, disca, acid jazza, hip-hopa, soula, funka, dnb-a čime promotori pokazuju koliko su široko orijentirani u glazbenom žanru. Gogo Penguin, The Pharcyde, Gilles Peterson i Roy Ayers neki su od izvođača, a cijena ulaznice za posjetitelje iz regije je 450 kuna.

11. RockLive Festival, Koprivnica (jezero Šoderica), 28. – 30. srpnja

RockLive, festival koji se smjestio na koprivničkom jezeru Šoderica, uveseljavat će i ovog ljeta brojne posjetitelje. Na festivalskoj pozornici smještenoj na otvorenom platou tik uz predivno jezero, ugostit će vrlo zanimljiva imena regionalne scene. Kojoti, Krankšvester, Cojones, neki su od izvođača, a cijena ulaznice je 100 kuna.

12. Black Sheep Festival, Pag, 31. srpnja – 3. kolovoza

Još jedan ultrapopularan festival elektronske glazbe koji će u klubovima Aquarius, Noa, Kalypso i Papaya na prijelazu iz srpnja u kolovoz ugostiti izvođače Feddea le Granda, Carnagea,

DVBBS-a, Martina Solveiga. Ovaj festival još je jedan adut posjeta Zrću.

13. SuperUho, Primošten, 7. – 9. kolovoza

Četvrto izdanje SuperUho festivala održat će se u istom prekrasnom, intimnom prostoru nekadašnjeg hotela Marina Lučica na južnom ulazu u pitoreskni Primošten, prostoru koji se nalazi na svega par desetaka metara od jedne od najljepših plaža na Jadranu. Ove godine nastupaju engleski punk-rockeri Buzzcocks, Kanađanka Jessy Lanza, Conor Oberst, a od domaćih uzdanica tu je Sara Renar. Cijena ulaznice je 290 kuna.

14. Špancirfest, Varaždin, 18. – 27. kolovoza

Svoju je priču Špancirfest započeo pričati prije 19 godina kao prvi ulični festival u Hrvatskoj, a danas je jedno od najposjećenijih nacionalnih festivalskih događanja. Službeni program festivala još nije objavljen, no ako je suditi po prijašnjim godinama, i ove će biti mnogo razloga za posjet Varaždinu.

15. Sonus Festival, Pag, 20. – 24. kolovoza

Jedan od 10 najboljih techno festivala na svijetu ove godine slavi peti rođendan, a u klubovima Papaya, Aquarius i Kalypso u pet dana i pet noći festivala nastupit će najveća imena elektronske glazbe danas: Apollonia, Chris Liebing, Jackmaster, Joseph Capriati, Marco Carola, Monika Kruse, Ricardo Villalobos, Richie Hawtin, Rødhåd, Seth Troxler, Sonja Moonear, Tale Of Us, The Martinez Brothers. Cijena ulaznice je nemalih 179 eura.

16. Vukovar Film Festival, Vukovar, 21. – 26. kolovoza

Ovogodišnji, 11. filmski festival u Vukovaru ponovno će donijeti mnoštvo filmova s A liste te brojna druga iznenađenja. Vukovar film festival se pozicionirao na mapi najboljih i najkvalitetnijih domaćih kulturnih događanja čemu svjedoči i oznaka EFFE 2017. – 2018. Europskog udruženja festivala i Europske komisije za kulturno djelovanje.

17. Outlook Festival, Pula, 7. – 10. rujna

Četverodnevno slavlje soundsystem kulture ujedinjuje mlade talente i istinske legende iz svijeta dubstep, jungle, dub, drum and bass, hip-hop, garage te mnogih drugih glazbenih žanrova. Dizzee Rascal, DJ Shadow, Bugzy Malone, Chris Lorenzo te više od 250 izvođača ponovno će tresti kamene zidove tvrđave Punta Christo i Arene u Puli, i time obilježiti desetljeće postojanja Outlook festivala.

