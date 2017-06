NEZABORAVNA AVANTURA: Ovo je 5 najluđih stvari koje možeš isprobati ovoga ljeta

Stalno očekuješ da se dogodi nešto veliko što će ti u potpunosti promijeniti život? Tako možeš čekati godinama… Pronađi neku super cool zanimaciju koja će ti ovo ljeto učiniti nezaboravnim i pomakni svoje vlastite granice!





1. NAUČI SURFATI U 7 DANA

Kada jednom stanete na val, pamtit ćete taj osjećaj do kraja života! Na početku se uči na pjenici od valova, a kasnije morate isplivati na veće valove, kako biste osjetili pravu čaroliju surfanja. Cijena tečaja u trajanju 6 sati je od 500 do 1000 kuna. Tečaj obuhvaća upoznavanje opreme, vježbe privikavanja na dasku bez jedrilja i s jedriljem, podizanje jedra, start, zaustavljanje jedrom, okret za 360, okret uz vjetar, okret niz vjetar, letanje, vožnja oko plutača. Nova oprema olakšat će džep za najmanje dvije tisuće eura, a da biste isprobali vožnju uz sve vrste vjetrova trebaju vam barem dva do tri kompleta opreme. No zato većina windsurfing klubova svojim članovima opremu daje besplatno na korištenje.

Neke od škola surfanja: www.tristrijele.hr, www.surfmania.hr, www.oreb-sailing.com

Neka od najpopularnijih mjesta za surfanje na našoj obali:

– Bol na Braču: najatraktivnije, najpoznatije i najljepše mjesto za windsurfing. Glavna atrakcija Bola na Braču njegova je megapopularna i jedna od najljepših plaža na svijetu – Zlatni rat. Ondje je i veliki broj škola u kojima svatko može naučiti osnove windsurfinga.

– Viganj na Pelješcu: malo mjesto smješteno na jugozapadnom dijelu poluotoka Pelješca koje iza Bola na Braču predstavlja drugo najatraktivnije i najposjećenije mjesto za windsurfing u Hrvatskoj. Idealno je mjesto za sve početnike i srednje iskusne surfere.

– Rabac: još jedno top odredište za sve surfere i ljubitelje windsurfinga. Vrlo povoljan vjetar stvara idealne uvjete za uživanje u jedrenju na dasci.

– Punat i Baška na Krku: Baška je idealna za prave profesionalce jer snažna bura kada zapuše iz smjera Senja podiže valove i do 1,5 metara. U tim uvjetima najbolje se surfa s kratkim daskama. Za početnike i srednje iskusne surfere Punat je mnogo bolja lokacija jer je more mirnije, a bura puše srednjom jačinom.

– Nin – pješčana plaža u Ninu pruža idealne uvjete za windsurfing i kitesurfing. Glavni uvjet je da ima dovoljno vjetra. Najčešći vjetar ljeti je lagani do umjereni maestral, koji je izvrstan za početnike i napredne surfere.

2. POČNI TRČATI

Sve što ti treba za ovu besplatnu, a vrlo korisnu rekreaciju su dobre tenisice i dobra volja. Krenite od manjih ruta, pa dužinu rute povećavajte iz tjedna u tjedan.

Prvi treninzi bi trebali trajati najviše do 30 minuta. U njima treba biti zastupljeno gotovo podjednako hodanje i trčanje.

Želite li naučiti pravilno trčati te tako izvući maksimum od ove rekreacije, upišite školu trčanja. Trening u prosjeku traje 90 minuta, škola traje od dva do četiri mjeseca, a mjesečna članarina je od 150 do 350 kuna.

Ponudu škola za trčanje vidite na: www.trcaona.hr , run.hr, www.sljeme.run, kciptsamobor.hr, www.trcanje.hr





3. OTPUTUJ U INOZEMSTVO ZA MALO KUNA

Odvaži se, izaberi lokaciju, odredi budžet koji možeš potrošiti, napravi plan, sve istraži i kreni!

Na primjer, povratnu avionsku kartu za europska odredišta možeš kupiti za samo 40 eura. Aviokompanije poput Rayanaira često imaju ponude u kojim iz Pule, Rijeke ili Zadra nude povratne aviokarte i za 40 eura. Želiš li putovati na neka egzotičnija odredišta prati ponudu Air Francea jer u njihovim specijalnim ponudama srijedom pod nazivom WOW nude aviokarte i po 40% nižim cijenama. Akcije ima i Croatia Airlines pa se povratna karta za europska odredišta može nabaviti za 130 eura. Ako niste previše zahtjevni kada je smještaj u pitanju, onda zaista ima mnogo mogućnosti da pronađete pristojno mjesto za spavanje. Preko Booking.coma pretražite ponudu hotela, a komentari korisnika i njihove ocjene hotela uvelike će vam pomoći u odabiru. Druga, još povoljnija opcija je Airbnb.com. Tu se možete povoljno smjestiti kod nekoga u stanu, a prema komentarima možete procijeniti odgovaraju li vam taj smještaj i stanari koji tu borave. Pri rezervaciji smještaja obratite pozornost na to ima li navedeni objekt zajedničku kuhinju ili, još bolje, kuhinju unutar sobe koju želite iznajmiti. Na taj način možete ostvariti znatne uštede, s obzirom na to da imate mogućnost sami si spremati obroke, što je znatno jeftinije od prehrane u restoranima, pa i objektima brze hrane. Istinski putoholičari govore kako ovakvim planiranjem i traženjem najpovoljnijih i najjeftinijih rješenja možeš s 3000 kuna boraviti sedam dana u europskim prijestolnicama, i to putujući avionom.

4. ISPROBAJ NEŠTO TOTALNO LUDO

Speleo penjanje

Speleoavantura je namijenjena svima koji žele doživjeti čudesno iskustvo ispod površine zemlje. Postanite speleolog na jedan dan i uz svjetlost lampi i speleološke opreme spustite se u svijet stalaktita i stalagmita. Speleoavantura traje od 3,5 do 5 sati (ovisno o veličini i fizičkoj spremnosti grupe), grupa se sastoji od najviše 10 osoba, a sve što trebate su odjeća dugih rukava i sportske cipele. Nakon upoznavanja sa sigurnosnim pravilima korištenja opreme dobivate profesionalno vođenje kroz obuku, vježbate spuštanje i penjanje po užetu na otvorenoj stijeni i avantura počinje! Spuštanje i obilazak jame stoje 390 kuna. Više na http://www.speleolit.com/hr.

Paragliding

Za sve znatiželjnike i zaljubljenike u visine postoje dvije opcije kako probati letjeti. Prva opcija je vrlo jednostavna i ne treba ništa znati o letenju. To je tandem let s iskusnim tandem pilotom ili instruktorom. Sve je vrlo jednostavno, a kratke upute dobijete prije samog polijetanja. Pilot odradi sve sam, a na vama je da se samo relaksirano ubacite u sjedalo i uživate u laganom letu kroz zrak. Tandem letove nude razni klubovi, a mnogi se slažu da su najljepše destinacije za paragliding kod nas Kvarner i Istra. Najviše se leti na području oko Zagreba i Rijeke na lokalnim letjelištima. Poznata hrvatska letjelišta su: Ivančica, Japetić, Buzet, Učka, Tribalj, Lič, Sinj, Bjelopolje te Osijek. Letovi mogu trajati od 10 minuta do dva sata, a u prosjeku se leti do 2000 metara nadmorske visine. Cijena leta s instruktorom je od 400 do 1000 kuna.





5. ISPROBAJ NEŠTO POTPUNO NOVO

