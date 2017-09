UMIROVLJENI STOLAR DELOŽIRAN U ČAKOVCU: ‘Nisu mi dali vremena ni da se iselim i pokupim stvari…’

U Čakovcu je provedena deložacija umirovljenog stolara Ivana Smrtića kojem je stan, kako kaže, oduzet zbog zajma od 38.000 kuna koji je podignuo u štedno-kreditnoj zadruzi Cekin. Gospodina Smrtića pokušalo se do sada deložirati već dva puta, a ovaj, treći put, deložacija je ipak izvšena.

Već u osam sati ujutro policija je blokirala prilaze zgradama i nitko osim stanara nije mogao prići. Na mjestu deložacije okupili su se članovi Živog zida koji su istu ponovno pokušali spriječiti.

‘Nema odgode ovrhe. Oni će nakon što me deložiraju raspravljati o izuzeću sudaca. Zamolio sam gospodina Živkovića da mi ide u susret, da mi barem da deset dana da sam maknem stvari, međutim on ne pristaje. On je rekao da stvari idu u Zagreb, a ja idem u Centar za socijalnu skrb. U Čakovcu nema skloništa za beskućnike’, rekao je Vladimir Smrtić koji je uputio žalbu Sudu, no ona je odbijena.





Neki članovi Živog zida pred kuću umirovljenika Smrtića stigli su već u srijedu navečer, a kako kažu, već tada ih je dočekala policijska ograda iza koje su se nalazile snage MUP-a.

‘Ako vas zanima zašto se ne može vidjeti što se događa unutra, razlog je u policijskoj blokadi, a ta policijska blokada je rezultat politike koju naš narod redovno podržava na izborima’, rekao je Ivan Pernar u prijenosu uživo na stranici Živog zida.

Smrtiću je stan oduzet zbog zajma od 38.000 kuna koji je podigao u štedno-kreditnoj zadruzi Cekin. Kad je zadruga otišla u stečaj, njegov je dug narastao 30 puta.