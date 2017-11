SUTKINJA KOJA JE OSLOBODILA HORVATINČIĆA TUŽI PETRINU: ‘Počela me doživljavati kao bankomat’

Na Općinskom sudu u Zadru do sredine siječnja je odgođeno pripremno ročište u slučaju u kojemu sutkinja šibenskog Županijskog suda Maje Šupe tuži Stipu Petrinu zbog uvreda i kleveta na društvenim mrežama i sa saborske govornice. Šupe traži 150.000 kuna odštete od načelnika Općine Primošten, koji je na sud došao u pratnji članova Udruge Veronika Vere za zaštitu žrtava pravosuđa.

Sutkinja Šupe, široj javnosti poznata po nedavnoj oslobađajućoj presudi Tomislavu Horvatinčiću za ubojstvo talijanskog bračnog para Salpietro, nije se pojavila na zadarskom sudu, a zastupala ju je odvjetnica Nada Mikulandra.

“Tužila me radi tri članka koji su objavljeni na jednom od profila za koje tvrdi da su moji i zbog izlaganja u Saboru. Od mene traži 150.000 kuna. U prvoj tužbi protiv mene dobila je 50.000 i valjda me počela doživljavati kao bankomat. Sve je to ništavno i bez osnove, mi ćemo bez sumnje dokazati da je gospođa Šupe osoba koja falsificira, intervenira te neistinito unosi u službene sudske zapisnike po svojem nahođenju. Za to postoji bezbroj dokaza”, kazao je Petrina.

Nada Mikulandra, odvjetnica koja zastupa sutkinju Šupe, na pripremnom je ročištu kazala da njezina stranka ostaje kod tužbenog zahtjeva i da u dopuni kaznene prijave predaje audio i video snimke tuženikovog izlaganja o njoj u Saboru. Predložila je i da se u obzir uzme kaznena prijava protiv Stipe Petrine koju je Šupe podnijela zbog krađe i nedopuštene uporabe osobnih podataka te da se pregleda liječnička dokumentacija njezine stranke i provede vještačenje.



Predsjednik Udruge Veronika Vere, Drago Raspudić, rekao je kako “odgovorno tvrdi da u hrvatskom pravosuđu postoje udružene zločinačko-lopovske sudske bande”. “Moj postupak vodi se 26 godina, izgubio sam sve, ali prije 20 dana Županijski sud je odbacio njihove krivotvorine i idemo ponovno. Stipu Petrinu ćemo podržavati i dolazit ćemo i na druga ročišta. Tražit ćemo da te zločinačke bande napuste naše sudove. Mi ih nećemo plaćati”, poručio je Raspudić.

Sutkinja Općinskog suda u Zadru Sonja Miljak ročište je odgodila za sredinu siječnja.