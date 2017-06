STANKOVIĆ ODGOVORIO NA NAPAD MATE RIMCA: ‘Namjeravao sam mu žestoko odgovoriti, ali upravo mi se javio…’

Osnivač tvrtke Rimac automobili, Mate Rimac, jučer se na Facebooku žestoko obrušio na voditelja HTV-ove emisije Nedjeljom u 2 Aleksandra Stankovića zbog načina na koji je vodio emisiju u kojoj mu je gost bio uspješni slovenski poduzetnik Igor Akrapovič.

RIMAC SE NA FACEBOOKU OBRUŠIO NA STANKOVIĆA: ‘Jeb*te! Jeb*te! Je’l vam ljudi kradu? Što mislite o Agrokoru?’

Rimac nije bio zadovoljan pitanjima koje je Stanković postavljao Akrapoviču, komentiravši kako je upravo takav način razgovora razlog zbog kojeg odbija davati izjave za domaće medije. Kako kaže, Stanković ‘niti jednu sekundu nije potrošio na razgovor izvan granica ograničenog mikro lokalnog uma’. Navodi da je ga je isti zvao u emisiju, no da ga je odbio.

‘Školski primjer socijalizma’

‘Nedavno me Stanković zvao u emisiju i naravno da sam odbio kao i sve ostale domaće medije u posljednjih godinu-dvije. Inače ne gledam TV, pogotovo domaće emisije, ali me baš zanimala emisija s Akrapovičem danas. Dobio je jako zanimljivog gosta kojem sigurno nije lako izdvojiti vrijeme. Zanimalo me što bi me čekalo da sam prihvatio poziv. I što napravi Stanković? Školski primjer socijalizma: Koliko dana godišnjeg vam ljudi imaju? Kolike su plaće? Puštate ih na prvi dan vrtića djece doma? Čuo sam da kod vas ima ljudi koji imaju 6000 € plaću…? Je’l vam ljudi kradu? Što mislite o Agrokoru? Koliko Hrvata radi kod vas? Koliko ste danas stajali na granici? Imate li jahte? Imate li stan u Monte Carlu’, napisao je između ostalog, u statusu koji više nije vidljiv na njegovom Facebook profilu.



U međuvremenu se oglasio i Aleksandar Stanković. Kako je napisao na službenoj Facebook stranici emisije ‘Nedjeljom u 2’, namjeravao je žestoko odgovoriti Rimcu na njegove kritike, no da mu se ovaj u međuvremenu javio te da su dogovorili skorašnje gostovanje.

Rimac se javio njemu

‘Poduzetnik Mate Rimac imao je žešće primjedbe na emisiju s Akrapovičem. Namjeravao sam mu jednako žestoko sutra odgovoriti (jutro je pametnije od večeri), međutim, prije pola sata javio mi se i, da sada ne prepričavam sadržaj razgovora jer to ne bi bilo pristojno, dogovorili smo skoro gostovanje u Nedjeljom u dva. Inače, što se tiče Akrapoviča repriza emisije je na prvom programu HTV-a oko 23.50’, napisao je Stanković.