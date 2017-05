SDP NA IBLEROVOM ODRŽAO PRESICU BEZ BERNARDIĆA: ‘Zašto ga nema? Nekad je manje više’

SDP-ov voditelj izbornog stožera i Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar pozvao je u srijedu stranačke kolege da do završetka drugog kruga lokalnih izbora komentiraju jedino izbore, a oni koji neće prihvatiti taj apel “ne mogu očekivati podršku u budućem razdoblju”.

“Zbog svega što se događa u stranci tražim od stranačkih kolegica i kolega, visoko i nisko pozicioniranih, članova Predsjedništva, Glavnog odbora i Kluba zastupnika, da jedine teme koje komentiraju do završetka drugog kruga izbora budu lokalni izbori i da svoje slobodne vrijeme usmjere na pomoć kolegama na terenu. Time će dati doprinos jačanju stranke i ukupnom rezultatu”, poručio je Kolar s konferencije za novinare.

Nije vrijeme za podjele već podršku SDP-ovcima u drugom krugu

O svim ostalim političkim temama vezanim za Vladu, Sabor i unutarstranačke probleme, kaže, treba razgovarati nakon što završi drugi krug izbora.



“Oni koji neće prihvatiti ovaj apel i poziv ne mogu očekivati našu podršku u budućem razdoblju”, poručio je. Za to, tvrdi, ima podršku i ostalih SDP-ovaca koji su pobijedili u prvom krugu – od primorsko-goranskog župana Zlatka Komadine, gradonačelnika Jastrebarskog Zvonimira Novosela i dr.

SDP-ov gradonačelnik Pregrade Marko Vešligaj poručio je kako ovo nije vrijeme za podjele već za davanje podrške SDP-ovcima koji su ušli u drugi krug.

“Mi kao stranka moramo biti maksimalna pomoć našim kolegama. Puno je SDP-ovih kvalitetnih i dobrih kandidata u drugom krugu. To je ono čime se SDP predstojećih dva tjedna treba baviti”, poručio je. Tek nakon toga, kaže, treba sjesti, proanalizirati i krenuti na ozbiljan posao.

U Kolarovoj se pratnji na konferenciji za novinare u središnjici stranke pojavilo i pet od 12 SDP-ovih gradonačelnika koji su pobijedili u prvom krugu. Uz Vešligaja došli su i Jasenka Auguštan Pentek (Zlatar), Nikola Gospočić (Donja Stubica), Zlatko Brlek (Klanjec) te Ivica Hanžek (Zabok).

SDP-ov župan i u prošlom mandatu Kolar pohvalio se kako je s 58,77 posto pobijedio u prvom krugu izbora, te da je njihova lista s koalicijskim partnerima osvojila apsolutnu većinu u županijskoj skupštini. U drugi krug lokalnih izbora, podsjetio je, ušlo je još 68 SDP-ovih kandidata.

Gdje je nestao Bernardić

Novinare je, međutim, zanimalo gdje je nestao predsjednik stranke Davor Bernardić, koji se zadnji put novinarima oglasio još u izbornoj noći, a Kolar im je odgovorio kako je “gospodin predsjednik na terenu”.

“Nekad je manje više! Gospodin predsjednik je na terenu i daje podršku našim članovima koji su ušli u drugi krug i on će odrediti trenutak kada se treba obratiti”, kratko je odgovorio Kolar.

Na pitanje je li Bernardića strah novinara Kolar je uzvratio kako je to pitanje za samog predsjednika stranke. “Koliko ja znam mi takvog straha nemamo u SDP-u… Mislim da to nije razlog”, rekao je.

Nije bio konkretan niti oko odgovora na pitanje o neuspjehu SDP-a u Zagrebu. “Da li je to uspjeh ili neuspjeh… Mi idemo u drugi krug u kojem je Anka Mrak Taritaš i za koju vjerujemo da će pobijediti i postati gradonačelnica Zagreba. Kada drugi krug završi onda ćemo podvući crtu i govoriti o rezultatima, je li to uspjeh ili neuspjeh”. Što se tiče rezultata u zagrebačkoj Gradskoj skupštini, to će, kaže, odgovoriti kolegice i kolege iz GO SDP-a Zagreb.

Mrsić napao Bernardića, Jovanović ga branio

Inače, jučer je Mirando Mrsić, član Predsjedništva stranke, na Facebooku ustvrdio da je rukovodstvo stranke podbacilo te da su izostale konkretne mjere na terenu. “Iako je predsjednik stranke bio prisutan na terenu – stranci za pobjedu treba daleko više od slikanja i druženja s građanima”, napisao je Mrsić.

Nakon Mrsića, na Facebooku se jučer oglasio i SDP-ov Željko Jovanović. “Ne raspada SDP, ali raspast će se ambicije bez pokrića svih koji nisu u stanju sačekati drugi krug izbora! Zajedno smo SDP, drugovi i drugarice. Smirite ambicije i usmjerite energiju da SDP u drugom krugu pobijedi što je moguće više”, poručio je Jovanović.

‘Rezultati lokalnih izbora su čisti fijasko’

Kako se jučer pisalo u medijima, nakon lošeg uspjeha na lokalnim izborima u SDP-u je zavladao još veći nemir, a govori se i o mogućnosti smjene šefa stranke Davora Bernardića.

“Naši rezultati na zagrebačkim lokalnim razinama su čisti fijasko, tim više što se Davor Bernardić dugo bavio samo Zagrebom. To je problem iz dva razloga: prvo, za njega kao predsjednika SDP-a za kojeg se pokazuje da ne vlada ni vlastitim stranačkim terenom. A drugo, za motivaciju aktivista i članova u drugom krugu”, rekao je za Novi list jedan visokopozicionirani SDP-ovac i dodao da to ne znači da je potreban Bernardićev opoziv već samo da je moglo bolje.

