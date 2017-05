ISTAKNUTI SDP-ovac ISKRENO PROGOVORIO O STANJU U STRANCI I PROZVAO BERNARDIĆA: ‘Podbacili smo, hitno trebamo promjene’

Saborski zastupnik SDP-a Mirando Mrsić poručio je kako, suprotno porukama stranačkog vodstva “koje odišu optimizmom”, smatra da SDP kao najjača oporbena stranka ne može nikako biti zadovoljan sa rezultatima lokalnih izbora te da su toj stranci hitno potrebne promjene.

“Slušajući ovih dana razne komentatore, ali i istupe rukovodstva moglo bi se zaključiti da je SDP pobjednik ovih lokalnih izbora ili barem da je obranio zatečeno stanje. Unatoč porukama rukovodstva SDP-a, koje odišu optimizmom, mišljenja sam da SDP kao najjača oporbena stranka ne može nikako biti zadovoljan sa rezultatima lokalnih izbora i da upravo takva poruka treba doprijeti do našeg članstva, ali i do svih građana koji su (ili još uvijek) simpatiziraju SDP. Moramo biti iskreni i sami sebi priznati da se od SDP-a, kao najveće (za sada) oporbene stranke, očekivalo puno više”, stoji u Mrsićevoj objavi na facebooku.

‘Podbacili su’

Na žalost, tvrdi, SDP se predugo bavio sam sobom i unutarnjom konsolidacijom, pa tako i u razdoblju kada su se morali baviti pripremom za lokalne izbore. Uz to, kaže, izostala je konkretna temeljna politička platforma SDP-a o onome što će SDP-ovi kandidati za čelna mjesta, ali i za predstavnička tijela na lokalnoj razini, ponuditi građanima u predstojećem razdoblju. “Osim toga, izostale su konkretne mjere na pripremi naših kandidata na terenu, ali i motivacija članstva. To je bila zadaća rukovodstva i u tome su podbacili”, mišljenja je Mrsić.





Poručio je i da, iako je predsjednik stranke bio prisutan na terenu, stranci za pobjedu treba daleko vise od slikanja i druženja s građanima.

‘Dužnost nam je SDP učiniti boljim’

“U prvom redu jasna vizija, jasne politike i poruke te jedinstvo stranke bez dijeljenja na moje i one druge. Mislim da su očekivanja naših članova puno veća i da svi imamo odgovornost i dužnost učiniti SDP boljim. Smatram da su naši članovi, ali i građani izgubili povjerenje u SDP i da do sada ništa nije učinjeno da se to povjerenje vrati. Upravo zato nismo ostvarili željeni rezultat. Pred nama su vjerojatno parlamentarni izbori. Rezultati lokalnih izbora za nas sve koji vjerujemo u socijaldemokraciju trebaju nas potaknuti da se stvari u stranci počnu mijenjati na bolje, i to odmah, ako želimo da SDP ostane jedina moguća opcija protiv neoliberalne politike HDZ-a”, poručuje Mrsić i dodaje kako vremena za čekanje da se dogode promjene više nema.

U Zagrebu na prošlim parlamentarnim izborima koalicija SDP/HNS/HSU/HSS je dobila 142.763 glasa. Na lokalnim izborima u nedjelju ista koalicija stranaka je dobila 67.189 glasova. Svaki komentar je, kaže, suvišan.

‘Hitno trebamo promjene’

“Potrebne su nam promjene – i to hitno! Puno toga je rukovodstvo najavljivalo u odnosu na unutarnju konsolidaciju stranke od promjene statuta do načina rada sa članovima. Ništa od toga na žalost nije učinjeno. I ovi rezultati su posljedica tog nerada i nerazumijevanja članova i građana. ‘Honeymoon is over’ od vodstva se traže rezultati! SDP”, zaključuje Mrsić u objavi na svom facebooku.