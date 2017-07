PLENKOVIĆ O KRSTIČEVIĆU: ‘Ministar nastavlja raditi svoj posao. Pitate me dokad će ovo trajati? Pa dokle god hoćemo!’

Na konferenciji za medije nakon sjednice Vlade premijer Andrej Plenković govorio je o ostavci ministra obrane Damira Krstičevića. Premijer još jednom ističe da njegovu ostavku ne prihvaća.

Krstičević radi izvrstan posao, kaže Plenković i odbija bilo kakvu raspravu o njegovoj ostavci.

Krstičevićeva ostavka nije službeno stigla u Vladu

‘Njegova anticipacija da se vojnici iz Gospića prebace u Split bila je izvanredna reakcija i bila je upravo onako kako predviđa zakon, a to je da HV pomaže vatrogasnim postrojbama u požarima’, rekao je premijer i dodao da Krstičević uopće nije ostavku službeno uputio u Vladu.

Dodaje da on i dalje radi svoj posao, kako je planirano.



‘On je maloprije primio Federicu Mogherini, jučer je bila ovdje talijanska ministrica, sutra idemo u Sinj u vojarnu, nakon toga u Zemunik. On radi normalno svoj posao. Jasno vam je da netko tko ulaže toliko energije, znanja, iskustva, ljubavi prema imovini i da želi da i ono što se komentira u pogledu njegova rada bude sukladno onome što se radi. Nije neozbiljno, nego ljudski. Sve je u redu, sve će biti dobro. Idemo dalje’, kaže Plenković.

‘S predsjednicom nije sukob, samo različito mišljenje’

Na pitanje novinara dokad će trajati ovakvo razvlačenje situacije s medijskim ostavkama Krstičevića i Plenkovićevim neprihvaćanjem istih, premijer odgovara: Dokle god hoćemo.

‘Znate kako to ide, ja nazovem Andreu Gabrijel, potpisi i to je to, ali toga neće biti u vezi Damira’, odlučan je Plenković.

Kada je riječ o navodno narušenom odnosu s predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović, Plenković ponavlja da mu je žao zbog toga što je predsjednica situaciju s požarima komentirala na način na koji je to učinila.

‘Vjerojatno je to bilo ne u namjeri da se potpredsjednik Vlade nađe pogođenim. Ona je bila u Splitu i vidjela situaciju i mislim da su njezine izjave bile mnogo realnije nakon uvida. Nismo se čuli. Mislim da nemamo puno tu raščišćavati’, rekao je Plenković i dodao da nema govora o sukobu s predsjednicom.

“Nije sukob. Ovo je jedna situacija u kojoj imamo različito mišljenje u pogledu rada Hrvatske vojske’, poručio je premijer.