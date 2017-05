PETROV BRUTALNO SPUSTIO PLENKOVIĆU ZBOG SAUCHE: ‘Tko koristi zdrav razum zna da ovo ima veze s onim sramotnim glasovanjem’

Šef Mosta Božo Petrov u Splitu je predstavljao kandidate za lokalne izbore te pritom i komentirao dnevnu politiku.

“Oni koji predstavljaju Most na lokalnim izborima, pokazali su u dvije godine na nacionalnoj razini da su to ljudi koji se zaista bore za javni interes, da nema borbe za osobni interes. Birači, oni koji glasuju za Most, njih ne zanimaju fotelje, nego što se u državi promijenilo, a priznat će svi oponenti – kada se Most pojavio na sceni, sve se promijenilo. Promijenili smo standarde, ne želimo da se ova država pretvori u proceduralne pogreške. A ako o njima govorima, onda je Andrej Plenković proceduralna pogreška koja se dogodila Hrvatskoj”, rekao je Petrov, piše N1.

“Nitko danas u Hrvatskoj, tko koristi zdrav razum i logiku, ne može zaključiti da to nema veze s onim sramotnim glasovanjem u Saboru. Mi smo tada govorili da ono što se dogodilo, ona trgovina, da je to sramota, da je to dno dna, ali neka su svi ljudi u Hrvatskoj to vidjeli, neka danas vide, nega daju glas takvom HDZ-u. Ako im je dosta takve politike, neka daju glas Mostu. Mi smo pokazali da zaista znamo kvalitetno voditi lokalne samouprave, gradove dignuti iz milijunskih iznosa. U njima se sigurno nisu dogodile proceduralne pogreške”, kazao je Petrov.