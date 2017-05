NOVI OBRAT U AFERI DNEVNICE, SUD DONIO ODLUKU: Ništa od širenja istrage protiv Tomislava Sauche, USKOK je prekršio zakon

USKOK-ovo rješenje o proširenju istrage protiv saborskog zastupnika Tomislava Sauche, te njegove bivše tajnice Sandre Zeljko upravo je ukinuto.

Doznajemo to sa Županijskog suda u Zagrebu kojem su i Saucha i Sandra Zeljko uložili žalbe na odluku USKOK-a da protiv njih proširi istragu u aferi Dnevnice.

Odluka suca istrage

Odluku je donio sudac istrage zaključivši da je USKOK proširujući istragu protiv saborskog zastupnika i bivše tajnice u Vladi RH prekršio Zakon o kaznenom postupku.

Naime, taj zakon više ne predviđa mogućnost proširenja istrage, već za svaki novi slučaj tužiteljstvo mora donositi novo rješenje. U slučaju Sauche i njegove tajnice USKOK je donio rješenje o proširenju i otvaranju istrage, no sudac Oliver Mittermayer, koji je odlučivao u ovom slučaju, ocijenio je da takav dokument nije zakonit.

Evo što može učiniti USKOK

Ako želi otvoriti i istraživati nove sumnje protiv Sauche i Sandre Zeljko zbog izvlačenja novca iz državnog proračuna putem lažnih putnih naloga USKOK će morati donijeti novo rješenje o istrazi, te taj postupak eventualno kasnije spojiti s onim prvim zbog kojeg je Saucha uhićen na samom početku afere Dnevnice.

Sumnja se da je preko lažnih putnih naloga iz državnog proračuna od 2013. godine do siječnja 2016. izvučeno oko 900 tisuća kuna. Oko 550 tisuća kuna su Saucha i Zeljko navodno podijelili, dok je ona sebi, nakon odlaska Sauche iz Banskih dvora, uzela još oko 350 tisuća kuna lažnih dnevnica i putnih troškova isplaćenih na imena raznih službenika Vlade i Sabora.

Pod istragom je trenutačno samo Saucha

Prvo rješenje o provođenju istrage donijeto je samo protiv Tomislava Sauche i odnosilo se na putne naloge izdane za putovanja trojice premijerovih savjetnika, koji, međutim, nisu putovali. Tako je isplaćeno 550 tisuća kuna, a USKOK tvrdi da je Saucha davao naloge svojoj tajnici da podiže novac. To rješenje o istrazi je pravomoćno, te je većina svjedoka i ispitana, a provedena su i grafološka vještačenja.

Potkraj travnja USKOK donosi novo rješenje, ovaj put o provođenju i proširenju istrage, i to protiv Sauche i Zeljko. U njemu je bilo navedeno kako je Sandra Zeljko pomagala Sauchi u izvlačenju novca dok je bio predstojnik ureda premijera, da bi zatim nastavila to raditi i sama do veljače 2017. godine. To rješenje sada je ukinuto, jer u ZKP-u više nigdje nema termina proširenje istrage. U ovom trenutku Sandra Zeljko nije ni pod kakvom sumnjom.