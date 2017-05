STIŽE PRVO OVOGODIŠNJE VRUĆE RAZDOBLJE: Temperature će ići i iznad 30, Vakula otkriva što nas čeka u srpnju i kolovozu

Promjenjivo razdoblje polako završava. Sporadične kiše i grmljavine bit će još danas, samo rijetko i sutra, a od vikenda slijede zamjetno stabilniji i topliji dani, u sljedećem tjednu u mnogim mjestima ove godine i prvi vrući, s najvišom temperaturom zraka od 30,0 °C, pa i malo višom, prognozira Zoran Vakula za HRT.

Nakon stabilnijeg početka tjedna posljednja dva dana su ponovno donijela vrlo promjenjivo i nestabilno vrijeme uz česte grmljavinske pljuskove i na kopnu i na moru.

Danas još malo kiše, a onda…

DHMZ javlja da se u Hrvatskoj danas očekuje djelomice sunčano vrijeme uz promjenjivu naoblaku, mjestimice i uz malo kiše ili poneki pljusak. Na Jadranu još uglavnom u prvom dijelu dana oblačnije s kišom te pljuskovima i grmljavinom koji na krajnjem jugu mogu biti izraženiji.

Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a na Jadranu umjerena bura, ponegdje s jakim udarima te sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 19 i 24 °C, u gorju malo niža.



Slične nas temperature očekuju i u petak i subotu. Sutra će biti pretežno sunčano, sredinom dana uz umjerenu naoblaku, a na krajnjem jugu i istoku zemlje moguće je i kratkotrajno malo kiše ili poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni, na Jadranu umjerena do jaka bura i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 13 na kopnu, između 11 i 17 na Jadranu, a najviša dnevna uglavnom od 20 do 25 °C.

Nakon kratkog osvježenja temperature će od nedjelje opet rasti, a početkom tjedna se opet očekuje pravo ljeto. U utorak bi tako temperature zraka mogle ići i do 30 stupnjeva, javlja DHMZ.

Vakula: Prvi ovogodišnji vrući dani

I Vakula piše da će za vikend biti pretežno sunčano i još toplije, uz najčešću najvišu temperatura zraka i na kopnu i na moru oko 26 °C, a u prvoj polovici sljedećega tjedna, uz južinu i dodatni dotok još toplijeg zraka, na mnogim će se meteorološkim postajama DHMZ-a mjeriti temperatura zraka oko 30 °C, pa i viša, ali još uvijek ne i dovoljno visoka za upozorenje na toplinske valove koji mogu djelovati na zdravlje. No, nekima bi to zatopljenje i prvi ovogodišnji vrući dani mogli biti neugodni.

Posljednjih tjedan dana svibnja diljem će Hrvatske pridonijeti povećanju pozitivnog odstupanja srednje mjesečne temperature zraka pa će klimatološka ocjena mjeseca u većini krajeva vjerojatno biti “toplo”, a ponegdje i “vrlo toplo”, unatoč povremenih prodora hladnijeg zraka.

Prognoze za ljetne mjesece i dalje su postojane u prilično velikoj vjerojatnosti nastavka iznadprosječno visoke temperature zraka, osobito za srpanj i kolovoz, navodi Vakula.

Prognoza za Zagreb, Osijek i Split

U Zagrebu bi u utorak temperatura zraka trebala biti 29 stupnjeva, a u srijedu ostaje jednako vruće, no uz mogućnost kiše. Visoke temperature idućeg tjedna čekaju i Slavoniju, pa se tako u Osijeku očekuje do 28 stupnjeva. I tamo bi u srijedu trebalo biti nešto kiše.

Zanimljivo, u Dalmaciji će temperature biti nešto niže nego u unutrašnjosti, ali uz sunčano vrijeme i bez kiše. U Splitu će tako u utorak biti 24 stupnja, dok se u Zagrebu očekuje 29.