MINISTAR POTVRDIO – VLADA DIŽE IZNOS MINIMALCA; LOVRINOVIĆ IM PORUČIO: ‘Pa to što oni predlažu je čista smijurija’

Kao što se ranije najavljivalo, Vlada od 1. siječnja uvodi novi paket olakšica koji za cilj imaju, kako kažu u Vladi, povećanje cijene rada i zaštita radno intenzivnih industrija.

Ministar rada i mirovinskoga sustava Marko Pavić potvrdio je u utorak da će minimalna plaća biti povećana za pet posto, odnosno za 131 kunu neto, a istodobno će poslodavcima koji isplaćuju minimalne plaće u zadnjih 12 mjeseci biti za 50 posto smanjene osnovice za obračun doprinosa.

Na taj će način radnik dobiti povećanje plaće, a ukupni trošak za poslodavca bit će za 104 kune manji, pojasnio je Pavić u izjavi novinarima prigodom obilježavanja 10. obljetnice djelovanja Europskog socijalnog fonda u Hrvatskoj.

Promjene stupaju na snagu 1. siječnja

Cjelovit paket olakšica bit će usvojen na Vladi u četvrtak, a vrijedit će od 1. siječnja, najavio je Pavić. Paket uključuje mnoge druge olakšice za poslodavce, poput neoporezivog smještaja i toplog obroka za stalne sezonce u turističkoj sezoni i povećanja neoporezivog dijela za dar radniku sa 400 na 600 kuna.



‘Smatramo da je to maleni, ali ipak korak naprijed da s jedne strane povećamo cijenu rada, a s druge strane zaštitimo radno intenzivne industrije koje isplaćuju minimalne plaće, pa bi povećanje njihovih troškova rada dovelo do otpuštanja radnika’, rekao je Pavić.

Na sastanku sa sindikatima i poslodavcima dogovoreno je da je to samo prvi korak, jer će ustrojiti radnu skupinu već u siječnju, koja će do rujna izraditi cjelovit prijedlog zakona o minimalnoj plaći, kao i analize na kojima se godinama nije radilo.

Pavić pritom ističe da Vlada po prvi put paralelno s povećanjem minimalne plaće donosi mjere kojima će radno intenzivnim industrijama omogućiti fiskalne olakšice.

SDP PREDSTAVIO SET ZAKONA ZA ‘PRAVEDNIJE PLAĆE’: ‘Ako nešto ne napravimo, izumrijet ćemo ili iseliti’

‘Minimalac treba dići na 5000 kuna’

Raspravu o izmjenama Zakona o radu saborski zastupnik Ivan Lovrinović (PH) iskoristio je kako bi upozorio na loše uvjete rada u Hrvatskoj i predložio povećanje minimalne plaće na 5000 kuna, pri čemu je Vladin prijedlog povećanja ocijenio “čistom smijurijom”.

“U Zakon o radu treba unijeti problem minimalca. Tko može više živjeti od 2600 kuna? Treba podići minimalac, ali ne za 174 kune, što je obična smijurija i što se predlaže ovih dana, već na 5000 kuna”, kazao je Lovrinović.

Neće podržati izmjene Zakona

Dodao je da stranka Promijenimo Hrvatsku neće podržati izmjene Zakona o radu jer smatra da se radi isključivo o prenošenju EU direktive vezano za pomorce, pa neće donijeti bolji život hrvatskim radnicima.

Lovrinović poziva zato sindikate i poslodavce na izradu novog Zakona o radu koji bi bolje zaštitio prava radnika, posebice mladih, majki i obitelji s djecom. Novi bi zakon, kazao je, osim radničkih prava i minimalne plaće, trebao urediti pitanje rada nedjeljom, te na određeno vrijeme.

“Od 2000. do 2008. na 100 zaposlenih bilo je 13 radnika na određeno, a u proteklih godinu do dvije dana na 100 novozaposlenih dolazi čak 60 radnika na određeno vrijeme. To je nemoralno i neprihvatljivo”, istaknuo je Lovrinović.