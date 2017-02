MINISTAR FINANCIJA: ‘Hrvatska bi na proljeće mogla izaći iz postupka prekomjernog deficita’

Hrvatska bi na proljeće mogla izići iz Postupka prekomjernog deficita (EDP), a što se tiče ispravljanja makrekonomskih neravnoteža i tu pokazuje napredak, izjavio je u Bruxellesu ministar financija Zdravko Marić.

“Računamo da bi na proljeće mogli izići iz Postupka prekomjernog deficita s obzirom na to da smo isporučili stvarno dobre rezultate”, rekao je ministar Marić, koji je u Bruxellesu sudjelovao na sastanku ministara fianancija zemalja članica EU-a.

Europska komisija će u srijedu objaviti tzv. zimski paket, s analizom gospodarstva u svim zemljama članicama te dubinskim analizama makroekonomskih pokazatelja za zemlje koje imaju pretjerane makroekonomske neravnoteže, među kojima je i Hrvatska.

“Što se tiče makroekonomskih neravnoteža, sutra će biti objavljeni zadnji podaci za zemlje članice. Realno je očekivati da Hrvatska, s obzirom na neke objektivne okolnosti prošle godine, nije mogla prošle godine provesti sve mjere koje je zacrtala u programu reformi i sigurni smo da će to biti apostrofirano u izvješću. Međutim, u međuvremenu, makroekonomski pokazatelji kako po pitanju gospodarskog rasta tako i javnih financija doista su dobri i pokazuju veliki napredak”, rekao je Marić te najavio da će vlada u travanju predati Komisiji ambiciozan plan reformi za sljedeće tri godine. “Ali, od plana je još važnija njegova provedba”, istaknuo je.



Na upit što bi značilo za hrvatske javne financije ako bi proračun za obranu morala podići na dva posto BDP-a, na čemu u posljednje vrijeme inzistiraju Sjedinjene Države kod svih članica NATO-a, Marić je rekao da je i u ovogodišnjem proračunu znatno povećan obrambeni proračun.

“Ove smo godine za 9 posto povećali obrambeni proračun u odnosu na prošlu godinu, s čim je dosegnut iznos od 4,4 milijarde kuna, što je 1,23 posto BDP-a. To je nakon dugo vremena ne samo nominalno povećanje, nego i povećenju u odnosu na BDP. Međutim, ciljano izdvajanje od dva posto značilo bi 7,2 milijardi kuna. To je jako puno”, rekao je Marić, dodajući da ne bi ulazio u “spekulacije i predviđanja kada će se to dogoditi i u kojim rokovima i hoće li se dogoditi”.

“Već s ovim povećanjem proračuna jasno smo pokazali da prepoznajemo potrebe sustava obrane i nacionalne sigurnosti”, dodao je.

Marić je nakon sastanka ministarskog vijeća imao bilateralni sastanak s potpredsjednikom Komisije Valdisom Dombrovskisom, zaduženim za euro, socijalni dijalog, financijsku stabilnosti i usluge

Prije sastanka, rekao je da će jedna od tema biti pitanje zakona o konverziji kredita u švicarskim francima.

“Pokušavamo pronaći izvansudsko rješenje za taj problem, a ako to ne bude moguće onda je zadnje rješenje arbitraža, odnosno sud. Smatramo da imamo dovoljno argumenata, odnosno da smo dobar nastavak postigli da možemo racunati s jednim izvansudskim rjesenjem, no još se nije došlo dotle, tako da to ne mogu komentirati”, rekao je Marić.