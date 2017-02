KAKO JE VLADA IZIGRALA HRVATSKE GRAĐANE: Što su dali manjim porezima, sad su nam uzeli valom poskupljenja

Sve što su građani dobili poreznim rasterećenjem “jedu” im poskupljenja koja se događaju od početka godine. Veliki broj zaposlenih i umirovljenika u Hrvatskoj, njih preko 950 tisuća, od porezne reforme nije ni imao koristi jer su već ranije njihova primanja bila toliko niska da su bila pošteđena poreza.

Nova je reforma od 1. siječnja samcima s prosječnom plaćom u Hrvatskoj od oko 5.600 kuna donijela povećanje od pedesetak kuna, roditelju jednog djeteta zahvaljujući povećanju olakšica oko 130 kuna, dok su oni iznad šest do 11 tisuća kuna imali povećanje od 50 do oko 200 kuna, ovisno o tome imaju li primjerice jedno ili dvoje djece, piše Novi list.

Istovremeno sa smanjenjem poreznog opterećenja, država je povećala trošarine na cigarete, koje su poskupjele za jednu kunu, a povećan je je i PDV u ugostiteljstvu. Tako su jedna kuna za cigarete i kavu, onima koji su imali sreće da im plaće rastu, već na početku godine neutralizirali taj rast. Pušačima i kavopijama kojima porezne olakšice nisu donijele veće plaće, a to je polovica hrvatskih radnika, ta su poskupljenja financijski još teže pala.

No, bez cigareta i kave se može živjeti, ali bez struje i plina malo teže, jer uz to što sva kućanstva koriste te energente, rast njihovih cijena industrijskim proizvođačima znači i rast ostalih cijena.



Još je neizvjesno koliko će porasti cijene struje i plina za kućanstva, no sasvim sigurno je da će, pogotovo ako povuku rast cijena ostalih proizvoda za sobom, svima koji zarađuju do deset tisuća kuna poništiti rast raspoloživog dohotka. Tako će biti i za većinu umirovljenika s mirovinom do četiri tisuće kuna, iako bi ta primanja od 1. travnja trebala rasti za dvadesetak kuna.

Onima koji su prije porezne reforme zarađivali manje od prosječne plaće, pa od nje nisu ni imali koristi, život će biti dodatno otežan. Pogotovo ako će češće koristiti hrvatske autoceste jer se već najavljuje i poskupljenje cestarine, koja će za sobom povući i poskupljenje robe koja se dostavlja tim putem.

Vlada je nakon tri godine deflacije predvidjela da će život u Hrvatskoj u ovoj godini biti skuplji, odnosno da ćemo imati inflaciju od jedan posto, dok su u HNB-u procijenili da će ona biti 1,6 posto. To bi značilo da će rast cijena poništiti sav novac koji se građanima oslobodio kroz poreznu reformu.

No neće svi biti na nuli, jer su najveću dobrobit od porezne reforme imali oni s neto plaćom iznad 15 tisuća kuna, pa poskupljenja na njihov rast plaća od oko tisuću kuna mjesečno i neće tako značajno utjecati.