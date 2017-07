KAKO JE BITI AZILANT U ZAGREBU? ‘Pokazala sam im rane po tijelu. Doktori su mi rekli da me muž sigurno tuče’

Nakon okončane dramatične situacije koja se prije nekoliko dana dogodila u zagrebačkom hotelu Porin, kada se jedan azilant popeo na rasvjetni stup uz prijetnje da će se baciti zbog odbijenog zahtjeva za azilom, neki od izbjeglica progovorili su o problemima s kojima se suočavaju prilikom života u Hrvatskoj.

Mnogi od njih vraćeni su iz Austrije, Italije ili Nizozemske. Mnogi od njih putem od Sirije do Europe doživjeli su mnoge traume, a u takvim se lošim higijenskim uvjetima i stresu često razbole.

Trudnicu nisu pregledali već šest mjeseci

Nadia Ahmal jedna je od izbjeglica iz Sirije. Ima problema s modricama po tijelu koje ju bole i ne prolaze, a uz to ima i potkožne rane i povišene trombocite. Ona se, kao i mnogi drugi izbjeglice, suočila s nerazumijevanjem prilikom liječničkog pregleda.



‘Kada sam im pokazala rane po tijelu rekli su mi da odem jer je to sigurno od muža koji me tuče, zlostavlja i štipa’, rekla je Nadia za RTL. Njezin je suprug bio šokiran takvim pristupom liječnika, a kaže da se gotovo svi suočavaju s takvim nerazumijevanjem. Primjerice, jednu trudnu pacijenticu nitko nije poslao na pregled već šest mjeseci.

Sirijski Hrvat pomaže azilantima u Zagrebu

Toga je svjestan i liječnik iz Sirije koji već dugo radi u Hrvatskoj. Jamal Assad azilantima nudi slobone termine u svojoj ginekološkoj ambulanti. On je zaključio da Nadji zbog priroda ozljeda treba specijalistički pregled. Poslat će ju da ga obavi, a on će to i platiti. Objašnjava kako mu azilanti vjeruju jer su iz Sirije, baš kao i on, a govore i isti jezik. Ističe da bi svaki liječnik trebao pomoći na način na koji to on čini.

U hotelu Porin u kojem su u Zagrebu smješteni izbjeglice, za njih se brinu liječnici iz organizacije ‘Liječnici svijeta’. Iz te organizacije tvrde da se svi liječnici trude pomoći najbolje što mogu, ali ističu da su propusti i nerazumijevanja česti zbog velikog broja ljudi.

Ravnatelj isusovačke službe za izbjeglice Tvrtko Barun kaže da je stanje sada ipak bolje u odnosu na prošlu godinu, kada je azilantima na raspolaganju bio samo jedan lokalni liječnik. Sada je situacija bolja, ali Barun upozorava da ipak fali liječnika, psihologa, ginekologa i pedijatara, javlja RTL.