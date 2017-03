SITUACIJA SE SVE VIŠE ZAHUKTAVA, ODRŽAN NOVI TAJNI SASTANAK O SUDBINI AGROKORA: U Banskim dvorima jučer su bili i Rusi!

Tajni noćni sastanak u zgradi Vlade, održan 5. ožujka, na kojem su se sastali predsjednik Uprave Agrokora Ivica Todorić i predsjednici Vlade i Sabora, a za koji je jučer doznala i javnost, nije bio jedini takav održan u Banskim dvorima.

No, Vlada u svome jučerašnjem priopćenju, u kojem je potvrdila održavanje sastanka 5. ožujka, nije spomenula da je jučer u Banskim dvorima održan i sastanak s predstavnicima ruskih vjerovnika Agrokora na čelu s predstavnicima Sberbanke, piše N1.

MINISTAR FINANCIJA O KRIZI AGROKORA: ‘Pratimo situaciju, očekujemo da iz Agrokora ponude rješenja’

Sberbanka postaje ključna za sudbinu Agrokora

Sberbanka je kreditima pratila poslovanje i akvizicije Agrokora, pa će sada, kada se taj koncern našao u velikim dugovima i teškoj situaciji, biti jedan od ključnih faktora koji će odlučivati o sudbini Agrokora.



Rusko izaslanstvo je, kako javlja N1, odmah nakon sastanka u Vladi otišlo i na razgovore u sjedište Agrokora, o čemu se ta kompanija nije javno očitovala.

Sberbank je, inače, u većinskom vlasništvu Ruske Federacije i svi pregovori koji se sada vode nisu samo financijske prirode, jer bi odlučujuću ulogu o potezima Sberbanke mogla imati i sama ruska vlada.

EKONOMSKI STRUČNJAK O KRIZI U TODORIĆEVOM IMPERIJU: ‘Ruske banke preuzimaju procese, a to nikako nije dobro’

Ruski veleposlanik nedavno najavio što će se dogoditi

Nedavno je to dao do znanja i ruski veleposlanik u Republici Hrvatskoj Anvar Azimov rekavši da je Rusija mnogo puta davala kredit Agrokoru, ali da to više neće činiti.

“Nadam se da će Agrokor vratiti sve svoje obveze i kredite. Sberbank kreditira različite gospodarske subjekte. Ako će se Agrokor ponovno obratiti, dakako da ćemo razmotriti to pitanje, ali isključivo u svjetlu svih financijskih teškoća u kojima se nalaze. Ako Agrokor ne vrati novac, morat će to rješavati sa Sberbankom”, kazao je Azimov prošloga mjeseca pred hrvatskim novinarima.

AGROKOR ODGOVARA RUSKOM VELEPOSLANIKU: Trenutno nema zahtjeva preme ruskim bankama