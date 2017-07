HOĆE LI RADNICI KONZUMA DOBITI OTKAZE? Ministrica najavila – zatvorit će se stotinjak trgovina

S obzirom da je rok do kada su trebali biti poznati detalji o 480 milijuna eura novog kredita za posrnuli koncern Agrokor, istekao jučer, i dalje ostaje nepoznato hoće li u njemu sudjelovati i ruske banke ili će na kraju cijeli iznos pokriti američki fond Knighthead i Zagrebačka banka.

Više od neotkrivenih detalja o gigantskom kreditu iznenadila je izjava ministrice gospodarastva Martina Dalić koja je rekla kako će sigurno doći do “zatvaranja poslovnica Konzuma i to njih stotinjak”, no unatoč zabrinutosti sindikata, Dalić je poručila kako neće biti otpuštanja, prenosi N1.

Dodala je kako će Vladin izvanredni povjerenik Ante Ramljak učiniti sve kako bi se višak radnika prebacio u trgovine Konzuma koje ostaju raditim, pohvalila je i dosadašnju rekonstrukciju Agrokora.





“Europska unija i dalje nam otvara prilike, no o Hrvatskoj ovisi hoće li ih znati u cijelosti iskoristiti”, komentirala je Dalić, ocijenivši da je “izvoz posljedica prilika koje je pružilo zajedničko tržište. Treba iskoristiti priliku koju pružaju europska sredstva, ali i politčku stabilnost koju smo stvorili”, rekla je.

Njena izjava je stigla kao iznenađenje s obzirom da su i Ramljak i Slavko Ledić, predsjednik uprave Konzuma, u medijima otvoreno govorili kako će sigurno doći do otpuštanja radnika.

DIREKTOR KONZUMA POTVRDIO NAGAĐANJA: ‘Zatvorit ćemo od 80 do 100 prodavaonica’

RAMLJAK: ‘Da, bit će otkaza u Konzumu, ali smanjenja plaća ne… Ne znam mogu li naši radnici uopće imati manje plaće od ovih koje imaju’

SDP TRAŽI OSTAVKU MARTINE DALIĆ: ‘I ona i Plenković su lagali da neće biti otpuštanja, a bez posla ostaje 3000 ljudi’