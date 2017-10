GRAĐANIN SNIMIO POLICIJSKO DIVLJANJE U SUKOŠANU: Bez rotirki kroz naselje vozili 120 km/h

Prošle je nedjelje navečer u Sukošanu nastala snimka na kojoj se vidi kako policajci službenim vozilom, no bez rotirke, voze brzinom od čak 120 kilometara na sat kroz naseljeno mjesto. Osim ogromne brzine, prekršili su i mnoga druga prometna pravila, poput prelaska preko pune crte i na suprotnu stranu ceste.

Sve je snimio čitatelj portala ŠibenikIn, nakon što su isti policajci njega zaustavili zbog prekoračenja brzine. On je vozio brzinom oko 80 kilometara na sat. Kad je nakon toga vidio da isti policajci u službenom vozilu jure kroz naselje, no bez upaljenih rotirki, odlučio ih je svojim vozilom pratiti i sve snimiti. Kaže da su tijekom te lude vožnje često prelazili na drugu stranu ceste, i to preko pune crte.

‘Bilo je očito da su prešli preko pune crte’

‘Zaustavljen sam na području Pakoštana jer sam vozio brzinom od oko 80 kilometara na sat, nešto brže od ograničenja na toj cesti. Njihovo vozilo bilo je zaustavljeno na autobusnom stajalištu i okrenuto u kontra smjeru od bliže kolničke trake pa sam ih, onako neobavezno i u šali, priupitao kako su uspjeli tako parkirati? Očito mi je bilo da su prešli preko pune crte ili su se, kako bi parkirali u suprotnom smjeru, morali polukružno okretati nasred ceste, a u oba slučaja napravili su prekršaj ‘, rekao je čitatelj koji je sve snimio.





Nakon što su ga zaustavili, nešto kasnije su isti policajci prebrzo vozili ispred njega. Bilo je očigledno da su opasno prekršili ograničenje brzine, i to u naseljenom mjestu gdje je na cestu moglo izletjeti i neko dijete ili bilo tko drugi.

Policija će tek ‘provjeriti točnost podataka’

‘Znam da policija smije voziti brzo kada za to imaju razloga, ali ne razumijem zašto nisu upalili rotirke nego su, da stvar bude gora, tom brzinom preko pune crte prelazili na suprotnu stranu ceste. Bio mi je štos to snimiti jer oni su mene uhvatili zbog brzine od 80, a ja njih zbog 120 kilometara na sat’, ispričao je.

Iz policije su na upit o ovom slučaju rekli tek da će analizirati snimku i provjeriti točnost podataka.