EUROPARLAMENTARAC PICULA: ‘Lex Agrokor nije usuglašen s Bruxellesom i to može biti problem’

Jedan od hrvatskih zastupnika u Europskom parlamentu, SDP-ovac Tonino Picula, smatra da bi ‘lex Agrokor‘ mogao izazvati probleme s Bruxellesom jer nije usuglašen s Europskom komisijom (EK).

“Zakon nije definitivno usuglašen s Komisijom i to može bit problem. O njemu nitko ne govori na način da ga se stavi pod lupu Komisije, ali moramo znati da postoje određeni mehanizmi kojima Komisija to može napraviti”, kazao je Picula za emisiju Novi dan na N1 televiziji.

Neki bi mogli zatražiti pravorijek EK o ‘lex Agrokor’

Prema Piculinim riječima, istrage koje Europska komisija može provoditi u slučajevima poput ‘lex Agrokor’ znaju trajati i godinama.



“Bio je tu i ministar Zdravko Marić i nije se povela neka rasprava oko slučaja Agrokor koji se tada tek pojavio, a i zakona još nije bilo. Ako se povede računa o primjeni ovog zakona javit će se neki koji bi mogli zatražiti pravorijek Komisije”, kazao je Picula.

Dodao je da Agrokor nije prva kompanija u Europi koja je zapala u poteškoće te da su različite države na razne načine to sanirale.

“Bilo je to u Italiji, Njemačkoj i rješavane su uglavnom na način da je izazvana pozornost javnosti i nije Europska komisija uvijek reagirala”, rekao je.

Uredba o kontroli granica je ispit za odnose Hrvatske i Slovenije

Picula se osvrnuo i na uredbu o kontroli na granicama koja je proteklih dana izazvala velike gužve na graničnim prijelazima između Hrvatske i Slovenije, odnosno na tzv. schengenskoj granici. Slovenija je pravila o rigoroznoj kontroli privremeno suspendirala najavivši da će ih vratiti. Picula je upitan je li riječ o bilateralnom problemu Hrvatske i Slovenije ili problemu koji se tiče same uredbe i Europske komisije.

“Problemi koji su se pojavili brinu one koji prelaze granicu. Činjenica je da su postojeći sigurnosni mehanizmi pokazali svoje slabosti serijom terorističkih napada. Najveći problem je veliki manjak dijeljenja informacija. Nedopustivo je kretanje napadača bez kontrole ili zaustavljanja. U tom pogledu Uredbe za kontrolu mogu biti dobra nadopuna, ali samo ako se osiguraju adekvatni kapaciteti. Pokazalo se da nisu postojali dovoljni kapaciteti za primjenu i to se pokazalo kao problem. Sada je pravo pitanje kako će Hrvatska, i ne samo ona, argumentriati pred EK ovaj slučaj i hoće li EK uzeti te prigovore pa Uredbu do daljnjega derogirati ili je popraviti”, kazao je.

Picula smatra da je ta uredba ujedno i “lakmus papir za bilateralne odnose” Hrvatske i Slovenije.

